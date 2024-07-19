Кыргызстанцам будут оплачивать проезд до могил погибших в ВОВ родственников

Постановлением кабинета министров КР от 1 июля утверждено положение "О порядке возмещения родственникам военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, расходов, связанных с проездом к местам их захоронения и обратно".

Подать ходатайство на посещение воинских захоронений имеют право члены семьи и близкие родственники солдата, пропавшего без вести в период ВОВ. Родственники должны иметь гражданство Кыргызстана, их перечень установлен семейным законодательством, но претендовать на поездку могут не более двух человек, включая сопровождающих лиц (если таковые требуются по состоянию здоровья).

Информация о местах захоронения военнослужащих, пропавших без вести в годы войны, предоставляется Министерством обороны КР после соответствующего заявления. Действие положения распространяется на социально незащищенные категории граждан, которые имеют соцпаспорт малоимущей семьи.

"Министерству обороны поручено организовать работу по приему и рассмотрению ходатайств кыргызстанцев на посещение воинских захоронений. Возмещение расходов будет производиться в пределах утвержденного бюджета Министерства труда, социального обеспечения и миграции", - говорится в документе.

Постановление вступит в силу 1 сентября текущего года.

Кыргызстанцам начнут возмещать расходы на проезд до могил погибших в ВОВ родственников.

Кабинет министров Кыргызстана своим постановлением утвердил положение, регулирующее порядок возмещения родственникам пропавших без вести участников Великой Отечественной войны расходов, связанных с проездом к местам их захоронения и обратно. Документ вступит в силу 1 сентября текущего года.

Расходы будут возмещаться социально незащищенным (имеющим социальный паспорт малоимущей семьи) гражданам Кыргызстана, являющимся близкими родственниками военнослужащих. Претендовать на поездку могут не более двух человек, включая сопровождающих лиц (если таковые требуются по состоянию здоровья).

После того, как в Министерство обороны КР поступит ходатайство от членов семьи погибшего, ведомство предоставит им информацию о месте захоронения. После этого в пределах утвержденного бюджета Министерства труда, социального обеспечения и миграции будет производиться возмещение расходов.