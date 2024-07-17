Акылбек Жапаров: Мы хотим продвинуться вперед, сделав "прыжок барса"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии Министерства экономики и коммерции КР по итогам первого полугодия.

"Этот год станет началом больших перемен. Другими словами, мы надеемся, что у нас будет такой же большой успех, как и в странах Восточной Азии, известных как азиатские тигры. Если их успех известен как "прыжок тигра", то мы хотим продвинуться вперед, сделав "прыжок барса". Как сказал один известный экономист, необходимо перейти от первой космической скорости ко второй космической скорости. После того как наш президент Садыр Нургожоевич издал Указ о признании барса в качестве тотема нашей страны, мы должны достичь успехов, подобных прыжку барса. Нашему нынешнему экономическому положению можно дать хорошую оценку. Об этом свидетельствует и мнение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сказал, что если ранее Кыргызстан был как спящая красавица, то сейчас напоминает мчащегося скакуна", - сказал он.

Глава кабмина в ходе своего выступления остановился на экономических показателях.

Экономический рост Кыргызстана демонстрирует устойчивое развитие – средние темпы роста ВВП в 2023 году составили 7%, а в первом квартале 2024 года темпы экономического роста ускорились до 8,8%. Согласно данным Национального статистического комитета, в первой половине 2024 года рост экономики составил 8,1%, а без учета месторождения Кумтор - 9,9%, объем ВВП составил более 559 млрд сомов.

Источник: Кабар