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Минцифры КР: Теперь получить справку о несудимости можно всего за 3 часа

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Министерство цифрового развития Кыргызской Республики объявляет о запуске новой цифровой услуги! Данная инициатива реализована совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.

Теперь получить справку о несудимости можно всего за 3 часа! Для этого достаточно оформить заявку через мобильное приложение Tunduk или на Государственном портале электронных услуг, выбрав услугу "Подача заявки на получение справки о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики".

Для оформления заявки на получение справки, необходимо:

1. Выбрать пункт места получения справки;

2. Указать номер телефона;

3. Выбрать ответ об изменении ФИО;

4. Выбрать вид срочности

5. Нажать на кнопку "Оформить заявку".

Готовую справку можно получить двумя способами:

· "Информационный документ" от Министерства внутренних дел КР будет отправлен в Личный кабинет, Телеграм и на электронную почту;

· По месту выдачи справки, при себе необходимо иметь паспорт и распечатанный "Информационный документ".

Стоимость услуги составляет 1090 сом.

Обратите внимание: заявления на получение справки о несудимости за 3 рабочих часа принимаются с 9:00 до 14:30. Справку можно будет получить в тот же день до 18:00.

Кроме того, также можно получить данную госуслугу:

- за 1 рабочий день, стоимость 191 сом;

- за 3 рабочих дня, стоимость 86 сом.

Справка:

Если в приложении не отображается данная услуга, то необходимо обновить Tunduk в своем мобильном телефоне.


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URL: https://www.vb.kg/438376
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан
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