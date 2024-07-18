Климов: Желающих вступить в БРИКС все больше и больше

Член бюро Высшего совета, заместитель председателя комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов в разговоре с корреспондентом vb.kg поделился своим мнением по поводу необходимости введения единой валюты стран БРИКС.

Сенатор, отметил, что идея эта не новая. По его словам, сейчас гораздо важнее организовать систему расчетов между странами БРИКС.

"Например, между Россией и Китаем есть устойчивый товарооборот, и он огромный. Он превышает, если в долларах считать, 200 миллиардов и он сбалансированный. То есть экспорт и импорт друг друга у нас, если не одинаковый, то в порядке цифр примерно одного уровня. И у нас нет проблем в расчетах. У нас 95% расчетов проходит в наших национальных валютах, то есть в рублях и в юанях, и в этом смысле никаких проблем нет. Нам для этого доллар не нужен. Фунт стерлингов не нужен. Золото не нужно. У нас эта система налажена", - объясняет Андрей Климов.

Эксперт отметил, что аналогичную систему сейчас важно наладить и с другими странами – членами БРИКС. Для этого достаточно лишь сбалансировать систему экспорта и импорта между ними.

"Как только этот баланс будет достигнут, так и система расчетов будет работать более эффективно. Что касается стран постсоветского пространства, то у нас в рамках ЕАЭС эта тема разрабатывается достаточно давно и относительно хорошо. Там тоже есть свой банк, который работает, обслуживая интересы стран постсоветского пространства. И как вы видите, там без единой валюты многие вопросы решаются и решаются весьма успешно. Внутренние расчеты между странами, входящими в ЕАЭС, тоже, в основном, проходят в национальных валютах без использования валют других государств", - констатирует Климов.

По его словам, именно этот путь наиболее реальный и эффективный на ближайшие годы. Он подчеркнул, что БРИКС не ставит перед собой задач окончательно покончить с долларом.

"Мы не против доллара, мы за то, чтобы расчеты совершались не только в долларах. Это очень важно", - говорит сенатор.

По его мнению, расчеты между странами в национальных валютах просто помогут избавиться от бремени доллара и когда пространство для функционирования американской валюты начнет сужаться, она станет тем, чем должна быть, то есть просто валютой США.

"Никто против этого ничего не имеет. Мы не против, мы не собираемся уничтожать доллар или Америку. Если они будут заниматься обустройством американской территории, бороться с преступностью, с наркотиками, с лесными пожарами, с катастрофами на железных дорогах, с банкротством предприятий, с безработицей - дай Бог им здоровья. Но когда они собираются мою страну разделить на 80 частей, и прямо об этом говорят, извините, мы будем сопротивляться. У них этого не получится. Есть государства, где у них это получится, но Россия это не то государство", - говорит Андрей Климов.

Сенатор разъяснил и политику расширения и членства в БРИКС. По словам Андрея Климова, никого в БРИКС, как, к примеру как в НАТО, силком тянуть не собираются: вступать или не вступать в объединение – суверенное право каждой страны.

"Нынешние руководители США, участники G7, руководители Евросоюза очень многое делают для того, чтобы максимально затруднить развитие БРИКС. Такие решения ими были приняты не сегодня, а за долго до этого, еще в 2009-2010 годах. Работа, которая направлена на разрушение БРИКС, продолжает разворачиваться, и она очень серьезная. И, надо сказать, что она иногда дает эффект и некоторые страны меняют свои программы", - говорит Климов.

Тем не менее, повторил он, тренд сегодняшнего дня в том, что желающих вступить в БРИКС все больше и больше.

"Важно, что БРИКС - альянс государств, которые отличаются от других альянсов тем, что они все суверенные и своего суверенного права не теряют. Это государства, которые проводят независимую политику. Китай, Индия, Россия, та же Саудовская Аравия, которая недавно вступила в этот альянс, Южная Африка, Бразилия и другие - они введут независимую политику, и они не входят ни в какие блоки, где им кто-то другую политику навязывает", - объясняет Андрей Климов.

Именно это и привлекает в альянс страны со всех континентов, однако расширяться только ради расширения, было бы фатальной ошибкой, считает сенатор.

По его словам, недавнее расширение БРИКС в два раза требует времени, большой и кропотливой работы для сопряжения усилий всех стран.

"Для того, чтобы участвовать в работе БРИКС, необязательно иметь формальное членство. Например, есть новый банк развития БРИКС. Там могут участвовать государства, не входящие формально альянс. Есть целый ряд партнерств, направлений, секций, по которым тоже можно участвовать. Можно выполнять миссию страны наблюдателя. Поэтому те государства, которые действительно собираются всерьез связать себя с БРИКС и стать в будущем ее полноценным членом, могут начать эту работу сейчас. Для этого не надо ждать непосредственного оформления вступления", - говорит Климов.