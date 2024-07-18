Государству возвращен земельный участок в селе Орто-Сай

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Аламудунского района Чуйской области, в Таш-Добонском айыл окмоту установлено, что в 2011 году постановлением айыл окмоту земельный участок площадью 4008 кв.м., расположенный в селе Орто-Сай по улице Байтик Баатыра, был незаконно продан за 175 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

Также, установлено, что на основании постановления Таш-Добонского айыл окмоту от 2005 года земельный участок мерою 0,75 га незаконно предоставлен ОсОО "П.С." на безвозмездной основе.

По результатам проверки, на основании внесенного акта прокурорского реагирования, государству возвращены земли общей стоимостью 868 млн 745 тысяч 400 сомов.