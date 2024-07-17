Бишкекчане смогут получать кредиты для экологичных систем отопления

В Минфине КР разъяснили порядок участия коммерческих банков в проекте по улучшению качества воздуха в Бишкеке. Эта тема обсуждалась на встрече представителей ведомства с финансовыми институтами.

Отметим, что проект "Улучшения качества воздуха в КР" предполагает предоставление льготных кредитов населению сроком до пяти лет. Максимальная сумма для домохозяйств составляет 450 тысяч сомов с процентной ставкой 8% годовых, для компаний-поставщиков теплового оборудования – до 5 млн сомов с процентной ставкой 10% годовых.

Для участия заинтересованным банкам необходимо:

предоставить документы согласно приложению 2 к положению о работе с бюджетными кредитами;

пройти комплексную оценку деятельности (Due Diligence);

иметь систему управления окружающей и социальной средой.

Данный проект направлен на сокращение выбросов PM2.5 и парниковых газов в Бишкеке. В рамках компонента 1, реализуемого Минфином, предусмотрены льготные кредиты для приобретения и установки экологически чистых видов отопления, таких как тепловые насосы, солнечные панели, батареи и керамические электрообогреватели.