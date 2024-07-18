Прошедший саммит ШОС в Астане стал беспрецедентным, - эксперты

Прошедший саммит ШОС в Астане стал по-своему беспрецедентной встречей, считают эксперты в Кыргызстане. В первую очередь из-за числа участников. Помимо глав 16-ти стран, мероприятие посетили около 10 тысяч членов зарубежных делегаций из разных уголков Евразийского континента. Плюс на площадке впервые встретились представители тюркского и арабского миров. И это не считая количества документов, которые были подписаны.

В общей сложности главы государств-членов ШОС подписали 25 документов. В частности, президенты утвердили инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", проект стратегии развития ШОС до 2035 года, Антинаркотическую стратегию на 2024-2029 годы, программу сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы и план мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Кроме того, решением совета глав государств-членов ШОС китайский город Циндао был объявлен туристической и культурной столицей организации на 2024-2025 годы.

Самым же важным решением саммита стало вступление Беларуси в ШОС, что, по словам генерального секретаря этой организации Чжан Мина, стало историческим прорывом.

Для ШОС это очень выгодно еще и в том плане, что Беларусь имеет выход на Западную Европу, что положительно может повлиять на формирование единого транспортного пространства на территории ШОС.

Как уже выше отмечалось, встреча лидеров крупнейших держав на саммите ШОС стала беспрецедентной по числу участников в условиях текущей геополитической ситуации. По мнению политолога Игоря Шестакова, геополитическая ситуация в мире, а точнее западные санкции в отношении России и санкционное давление на Китай только простимулировала страны-члены ШОС к более тесному экономическому сотрудничеству и интеграции. А это еще более тесно укрепит торговые связи и сотрудничество в плане реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Поэтому ШОС стала наиболее подходящей организацией для обсуждения наболевших вопросов между странами. К примеру, мы можем назвать Совет Безопасности ООН, который уже перестал быть эффективным в решении конкретных проблем в мире. Примером тому являются конфликты в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и так далее", - сказал Шестаков.

Эксперт предположил, что одним из флагманских проектов ШОС может стать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. "Эта дорога, безусловно, станет частью единого транспортного пространства в Евразии. Поэтому не исключено, что к этому проекту присоединятся и другие страны-члены ШОС", - добавил он.

Член Союза писателей Кыргызстана Толонбай Абдыразаков также назвал прошедший саммит ШОС беспрецедентным в первую очередь из-за принятых решений лидерами стран-членов организации.

"Это, конечно, вступление Беларуси в ШОС. При этом уже множество стран желают вступить в эту организацию, которая сегодня, безусловно, имеет высокий авторитет в мире. Как отметил Токаев в своем выступлении, голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности". Думаю, поэтому из-за нестабильной ситуации в мире и была принята инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая, я уверен, принесет мир на землю", - отметил он.

Источник: silunews.kg