День поля в Лейлеке посвятили выращиванию зерновых колосовых культур

В Лейлекском районе Баткенской области на базе Лейлекского богарного сортоиспытательного участка прошел День поля, посвященный выращиванию зерновых колосовых культур.

В мероприятии приняли участие аким Лейлекского района, мэр города Раззаков, представители семеноводческих хозяйств, районных управлений развития аграрного развития (РУАРы), фермеры и другие заинтересованные стороны, а также представители СМИ.

На Лейлекском богарном сортоиспытательном участке проводятся испытания по следующим культурам: озимая пшеница – 40 сортоопытов, яровая пшеница – 10 сортоопытов, овес – 2 сортоопыта, яровой ячмень – 15 сортоопытов, сафлор – 1 сортоопыт.

На мероприятии были продемонстрированы агротехнологии выращивания зерновых колосовых культур в условиях жесткой богары, а также новые сорта зерновых колосовых культур отечественной и зарубежной селекции, находящиеся в испытании. Кроме того, были продемонстрированы семенные посевы зерновых колосовых культур отечественного сорта ярового ячменя Ростик, казахского сорта Азык и ярового тритикале сорта Ярик российской селекции.