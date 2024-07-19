Погода
$ 84.40 - 85.17
€ 92.27 - 93.27

День поля в Лейлеке посвятили выращиванию зерновых колосовых культур

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Лейлекском районе Баткенской области на базе Лейлекского богарного сортоиспытательного участка прошел День поля, посвященный выращиванию зерновых колосовых культур.

В мероприятии приняли участие аким Лейлекского района, мэр города Раззаков, представители семеноводческих хозяйств, районных управлений развития аграрного развития (РУАРы), фермеры и другие заинтересованные стороны, а также представители СМИ.

На Лейлекском богарном сортоиспытательном участке проводятся испытания по следующим культурам: озимая пшеница – 40 сортоопытов, яровая пшеница – 10 сортоопытов, овес – 2 сортоопыта, яровой ячмень – 15 сортоопытов, сафлор – 1 сортоопыт.

На мероприятии были продемонстрированы агротехнологии выращивания зерновых колосовых культур в условиях жесткой богары, а также новые сорта зерновых колосовых культур отечественной и зарубежной селекции, находящиеся в испытании. Кроме того, были продемонстрированы семенные посевы зерновых колосовых культур отечественного сорта ярового ячменя Ростик, казахского сорта Азык и ярового тритикале сорта Ярик российской селекции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438389
Теги:
Баткенская область, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  