В Оше приобретен газовый хроматограф для определения уровня пестицидов

В рамках грантовой поддержки проекта Всемирного банка "Региональное экономическое развитие Ошской области и города Ош" был закуплен газовый хроматограф европейского производства SCION GC 8500 для Ошской специализированной контрольно-токсикологической лаборатории Департамента химизации, защиты и карантина растений.

Основная функция данного газового хроматографа – определение остаточного количества пестицидов в сельскохозяйственной продукции, почве и воде.

На сегодняшний день Ошской специализированной контрольно-токсикологической лабораторией проведено определение остаточного количества пестицидов в 246 пробах сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственная продукция, поступающая на территорию страны через КПП "Достук" Ошской области и КПП "Кызыл-Кия" Баткенской области, проходит обязательные лабораторные исследования.