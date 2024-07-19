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В Оше приобретен газовый хроматограф для определения уровня пестицидов

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- Светлана Лаптева
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В рамках грантовой поддержки проекта Всемирного банка "Региональное экономическое развитие Ошской области и города Ош" был закуплен газовый хроматограф европейского производства SCION GC 8500 для Ошской специализированной контрольно-токсикологической лаборатории Департамента химизации, защиты и карантина растений.

Основная функция данного газового хроматографа – определение остаточного количества пестицидов в сельскохозяйственной продукции, почве и воде.

На сегодняшний день Ошской специализированной контрольно-токсикологической лабораторией проведено определение остаточного количества пестицидов в 246 пробах сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственная продукция, поступающая на территорию страны через КПП "Достук" Ошской области и КПП "Кызыл-Кия" Баткенской области, проходит обязательные лабораторные исследования.


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URL: https://www.vb.kg/438400
Теги:
Минсельхоз, Ош, сельское хозяйство, Кыргызстан
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