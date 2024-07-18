Президенты КР и РУз дадут старт производству авто на заводе в Кыргызстане

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Ташкента дадут старт производству автомобилей на узбекско-кыргызском заводе в Чуйской области Кыргызстана. Об этом анонсировал директор департамента UzAuto Рустам Бекчанов накануне на узбекско-кыргызском бизнес-форуме в Ташкенте.

По его словам, официальная церемония открытия автомобильного завода состоится в рамках госвизита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан, который состоится 18-19 июля.

"На первом этапе планируется производство трех моделей – Cobalt, Onix и Tracker, но в последующем линейку расширят. Завод уже отгрузил пилотную партию машин на общую сумму 711 тыс. долларов США. До конца июля планируется отгрузить 28 автомобилей на сумму 336 тыс. долларов США", - рассказал Бекчанов.

Напомним, в марте 2023 года между ОсОО "ДТ Техник" и ОАО "НУР" (КР), а также "Узавтосаноат" (РУз) было подписано соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Чуйской области, которое планируется реализовать в три этапа, и в течение 6 лет довести производство авто до 30 тыс. единиц, создать более 2 тыс. рабочих мест для граждан Кыргызстана.

Источник: Кабар