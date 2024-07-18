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В Бишкеке задержан лжесоветник президента и председателя ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По подозрению в получении обманным путем денежных средств в сумме 80 тысяч долларов США задержан и водворен в изолятор временного содержания житель города Бишкек Т.А. который представлялся советником президента КР и председателя ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Подозреваемый задержан оперативниками ГУУР МВД и следователями Следственной службы МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданина А.А. по статье 209 (мошенничество) УК КР.

Фигурант представился потерпевшему помощником президента КР и председателя ГКНБ КР. В феврале 2024 года, обещая помощь в возмещении материального ущерба по другому уголовному делу, он получил 80 000 долларов США. Однако, после получения денежных средств скрылся.

МВД продолжает работу по выявлению и пресечению фактов, направленных на дискредитацию усилий высшего политического руководства страны.

Министерство внутренних дел обращается к гражданам в случае подобных фактов сообщать по следующим номерам:

0701198219

0312 266 261

и по короткому номеру 102

Следствие по делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/438404
Теги:
ГКНБ, президент, Кыргызстан
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