В Бишкеке задержан лжесоветник президента и председателя ГКНБ

По подозрению в получении обманным путем денежных средств в сумме 80 тысяч долларов США задержан и водворен в изолятор временного содержания житель города Бишкек Т.А. который представлялся советником президента КР и председателя ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Подозреваемый задержан оперативниками ГУУР МВД и следователями Следственной службы МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданина А.А. по статье 209 (мошенничество) УК КР.

Фигурант представился потерпевшему помощником президента КР и председателя ГКНБ КР. В феврале 2024 года, обещая помощь в возмещении материального ущерба по другому уголовному делу, он получил 80 000 долларов США. Однако, после получения денежных средств скрылся.

МВД продолжает работу по выявлению и пресечению фактов, направленных на дискредитацию усилий высшего политического руководства страны.

Министерство внутренних дел обращается к гражданам в случае подобных фактов сообщать по следующим номерам:

0701198219

0312 266 261

и по короткому номеру 102

Следствие по делу продолжается.