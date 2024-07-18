В Бишкеке задержан лжесоветник президента и председателя ГКНБ

По подозрению в получении обманным путем денежных средств в сумме 80 тысяч долларов США задержан и водворен в изолятор временного содержания житель города Бишкек Т.А. который представлялся советником президента КР и председателя ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
"Подозреваемый задержан оперативниками ГУУР МВД и следователями Следственной службы МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданина А.А. по статье 209 (мошенничество) УК КР.
Фигурант представился потерпевшему помощником президента КР и председателя ГКНБ КР. В феврале 2024 года, обещая помощь в возмещении материального ущерба по другому уголовному делу, он получил 80 000 долларов США. Однако, после получения денежных средств скрылся.
МВД продолжает работу по выявлению и пресечению фактов, направленных на дискредитацию усилий высшего политического руководства страны.
Министерство внутренних дел обращается к гражданам в случае подобных фактов сообщать по следующим номерам:
0701198219
0312 266 261
и по короткому номеру 102
Следствие по делу продолжается.