Сколько денег тратят кыргызстанцы в месяц на продукты питания?

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проведен мониторинг цен за июнь и июль месяцы 2024 года на продовольственную корзину по республике.

Цены на продукты питания в основном можно заметить изменения цен на продукты такие как, овощи, фрукты, молочные продукты.

При расчете прожиточного минимума по республике с учетом стоимости продовольственной корзины на июнь 2024 года составил 8050 сомов на душу населения, а прожиточный минимум рассчитанный на июль 2024 года составил 7959 сомов, в июле месяце можно заметить снижение цен на 1,13% по сравнению с июнь месяцем.

Напомним, что прожиточный минимум, по республике составляет 7769,17 сома установленный Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, а среднемесячная заработная плата по республике состовляет 33664 сома.