Погода
$ 84.40 - 85.17
€ 92.27 - 93.27

Сколько денег тратят кыргызстанцы в месяц на продукты питания?

236  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проведен мониторинг цен за июнь и июль месяцы 2024 года на продовольственную корзину по республике.

Цены на продукты питания в основном можно заметить изменения цен на продукты такие как, овощи, фрукты, молочные продукты.

При расчете прожиточного минимума по республике с учетом стоимости продовольственной корзины на июнь 2024 года составил 8050 сомов на душу населения, а прожиточный минимум рассчитанный на июль 2024 года составил 7959 сомов, в июле месяце можно заметить снижение цен на 1,13% по сравнению с июнь месяцем.

Напомним, что прожиточный минимум, по республике составляет 7769,17 сома установленный Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, а среднемесячная заработная плата по республике состовляет 33664 сома.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438406
Теги:
цены, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  