Хорошо где нас нет: как разбиваются американские мечты мигрантов из КР

Трудовая миграция - привычное дело для кыргызстанцев. Страна только в последние годы встала на рельсы индустриализации при поддержке нашего стратегического партнера России, которая через Российско-Кыргызский фонд активно финансирует запуск новых производств, а, следовательно, и создание рабочих мест. Но пока их на всех не хватает.

За последние пять лет предприятия, поддерживаемые РКФР, создали более 30 тысяч рабочих мест. Позитивный вклад фонда в снижение безработицы подтверждается статистикой. По итогам мая этого года, по данным Евразийской экономической комиссии, число зарегистрированных безработных в республике снизилось на 15,2 тысячи.

Однако официально в работе по-прежнему нуждаются почти 60 тысяч человек, неофициально - еще больше. Это вынуждает наших граждан выезжать на заработки в другие страны. И самым крупным внешним рынком труда для кыргызстанцев остается Россия, где по разным оценкам находятся от 700 тысяч до 1,2 млн человек.

"Трудовая миграция из Кыргызстана в Россию - это уже историческое направление. Потоки туда пошли еще в середине 2000-х годов. Первые волны были связаны с тем, что наши граждане были заняты в основном в сфере торговли. И сначала кыргызстанцы ехали на Урал, в Сибирь, Москву. Потом география присутствия наших мигрантов в российских городах стала расширяться, расширился и круг специалистов из Кыргызстана. Мы привыкли, что трудовой мигрант - это, допустим, гражданин, который занят в сфере услуг. Но я могу сказать, что уже сегодня многие из мигрантов получили российское гражданство, и они давно уже не обслуживающий персонал, а сами руководят довольно крупными компаниями. Они ведут бизнес и реализуют социальные проекты не только в самой Российской Федерации, но и в Кыргызстане. Так они оказывают помощь своей малой Родине, строят здесь нам различные объекты, поддерживая инфраструктуру. Таких примеров немало. Другое дело, что о них не всегда много говорят и пишут", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Популярность российского направления для трудоустройства объяснима. В России, в отличие от Кыргызстана, нет проблем с рабочими местами, да и зарплаты на порядок выше. Что говорить, если даже в Кыргызстане российский бизнес предлагает сотрудникам в 1,4 раза больше, чем местные компании.

Кроме того, мы с Россией находимся в едином экономическом союзе. ЕАЭС, в который наша республика вступила в 2015 году, строится на принципах четырех свобод, включая свободное передвижение рабочей силы. Поэтому наши экспаты имеют ряд преференций по сравнению, допустим, с мигрантами из Узбекистана, Таджикистана и других государств. На кыргызстанцев в РФ распространяются те же права и обязанности, что и на россиян.

"Это сыграло большую роль. Наши граждане продолжали работать в России и во время ковида в 2020 году, и сейчас после трагических событий в "Крокус Сити" новые ограничения, вводимые регионами по требованиям к трудовым мигрантам, не отражаются на наших гражданах. Именно участие Кыргызстана в Евразийском союзе позволяет не попадать под эти ограничения, что крайне важно", - продолжил Шестаков.

Ну и, конечно, главное преимущество России в качестве страны для трудоустройства для наших граждан - это доступная языковая среда. Большинство кыргызстанцев прекрасно владеют русским языком. Сами россияне, приезжая в Кыргызстан, часто удивляются уровню знания языка и нередко сетуют, что в таком виде (без сленга) он не сохранился во многих российских городах.

Говоря о знании языка, мы также подразумеваем его глубокое понимание - понимание двойного значения слова, идиом, ну и, конечно, юмора, что свойственно только человеку, интегрированному не только в языковую, но и культурную среду. Владение русским языком на таком уровне позволяет нашим согражданам в России легко адаптироваться и чувствовать себя свободно, как дома.

"В Кыргызстане, наверное, один из самых высоких уровней знания русского языка в Центральной Азии. Единое языковое и информационное пространство с Россией позволяет нашим гражданам без особых проблем находить там работу", - добавил эксперт.

По его словам, не сбылись и прогнозы отдельных экспертов о том, что СВО отвратит наших мигрантов от России. И сотни тысяч кыргызстанцев лишатся работы и вернутся на Родину.

"Этого не произошло. Россия как была, так и остается одним из ключевых направлений трудовой миграции. Мы видим рост показателей по количеству желающих работать там. Денежные переводы также это подтверждают, потому что последние два года идет рост. Мы получаем оттуда $2,5 - $3 млрд", - говорит Игорь Шестаков.

Вместе с тем, он отмечает, что из-за послабления для мигрантов в США, введенных Джо Байденом, в последние годы также наблюдается интерес трудовых мигрантов к Штатам. Численность нашей диаспоры там, несомненно, выросла за это время. Но даже так - это несопоставимые цифры с диаспорой кыргызстанцев в Российской Федерации.

Причин этому несколько. Прежде всего, до Соединенных Штатов не так просто добраться - даже легально, поскольку сейчас даже турецкие авиалинии ввели ограничения для нерезидентов США, которые едут туда из Центральной Азии.

Многие желающие добиться "американской мечты" выбирают нелегальную миграцию в США через Мексику. Еще пять лет назад этим маршрутом пользовались единицы, но год за годом число нелегалов увеличивалось. Сейчас возможности незаконного въезда в Америку через Мексику открыто обсуждается в десятках телеграмм-каналов.

Часто там публикуются истории людей, которые якобы успешно перебрались в США через Мексику и зарабатывают там хорошие деньги. Многие верят этим рассказам, и покупают себе нелегальный билет в новую жизнь. Стоимость такой "поездки" в Америку начинается от $19 тысяч.

Маршрут мигрантов, отправляющихся в США без визы примерно такой: сначала Стамбул, откуда нелегалы летят преимущественно в Мадрид. Из Испании самолетом в Боготу, Панаму и Манагуа. Дальше - пешком и на автомобилях: из Никарагуа - до Гондураса, от Гондураса – до Гватемалы, от Гватемалы – до Мексики. И наконец, если повезет, в Штаты.

Правда, не факт, что перед этим не придется месяцами сидеть в мексиканских тюрьмах, что удастся не стать жертвами грабителей или не погибнуть при попытке пересечь границу. В самих США "американская мечта" сбывается далеко не всегда. Истории молниеносного успеха, которые рисует Голливуд, в реальной жизни практически не случаются. В странах Запада людям, особенно нелегалам, приходится очень много трудиться для того, чтобы просто выживать.

Да и в целом, трудоустройство в странах дальнего зарубежья представляет собой серьезное испытание для многих кыргызстанцев. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются соотечественники, - это языковой барьер. Недостаточное знание иностранного языка затрудняет не только поиск работы, но и адаптацию на новом месте. Из-за этого наши граждане не могут претендовать на высокооплачиваемую работу и хорошие условия труда, к ним до конца жизни относятся, как к людям второго сорта.

Дороговизна перелета и сопутствующих расходов также становится серьезным препятствием. Билеты на самолет, проживание и оформление всех необходимых документов требуют значительных финансовых вложений. При этом находясь на Западе, кыргызстанцы вынуждены тратить значительные суммы на жилье и продукты. При переезде с семьей расходы на образование детей и здравоохранение резко увеличиваются, оставляя лишь немного денег на скромное существование. Не все могут позволить себе такие затраты, особенно если учесть, что большинство едет за границу с целью заработать деньги, а не тратить их.

Кроме того, кыргызстанцев, ищущих работу за рубежом нередко подстерегает банальный обман. Мошенники обещают золотые горы, собирая с доверчивых граждан крупные суммы денег за визы и организацию трудоустройства, но в итоге оставляют их ни с чем. Только в 2023 году более 40 кыргызстанцев стали жертвами подобных схем, потеряв от $3 тысяч до $30 тысяч.

"Конечно, везде есть свои исключения из правил, но в целом набор в этих странах жесткий. Попасть туда не так легко, а если это и случится, то все далеко не так радужно, как представляется. Поэтому, несмотря на все прогнозы скептиков, Россия была и остается одним из ключевых миграционных направлений. И надо сказать, что миграция у нас давно уже молодая. Туда едут ребята от 18 лет и старше. И таких очень много. В целом, конечно, трудовая миграция нам сегодня необходима. Но, я думаю, что нам прежде всего нужно создавать рабочие места в Кыргызстане. Необходимо привлекать в качестве инвесторов наших успешных бизнесменов, которые живут в России, и они уже могли бы создавать здесь совместные предприятия, создавая необходимые условия для трудоустройства", - заключил эксперт Игорь Шестаков.