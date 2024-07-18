Минюст КР планирует обязать проводить прямую трансляцию судебных заседаний

Министерство юстиции провело выездное совещание и представило законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс КР". Инициатива Минюста направлена на внедрение прямых трансляций судебных заседаний и обязательного использования аудио и видеофиксации при судебных разбирательствах.

В мероприятии приняли участие представители администрации президента КР, депутаты Жогорку Кенеша, министры юстиции и цифрового развития, а также представители Министерства юстиции Японии и международные партнеры.

Участникам встречи была продемонстрирована инфраструктура, необходимая для реализации предлагаемых реформ. Выездная группа посетила СИЗО-1 и Свердловский районный суд г. Бишкек, где им показали, как функционирует видеоконференцсвязь (ВКС) в ходе реальных судебных заседаний.

Министр юстиции Аяз Баетов сообщил, что проект закона об онлайн-трансляции судебных заседаний повысит прозрачность и открытость судебного процесса, информируя заинтересованные стороны и общественность. "Если законопроект будет принят, это станет важным шагом к цифровизации. Судебные процессы смогут проводиться онлайн, все записи будут сохраняться, а видеозапись судебного заседания обеспечит стандарты работы всех участников процесса," – отметил Баетов.

В свою очередь, депутат Жогорку Кенеша Кожокулова подчеркнула, что онлайн-трансляции и использование аудио- и видеофиксации судебных разбирательств соответствуют современным требованиям и необходимы для совершенствования судебной системы.

Кроме того, выездная группа посетила Центр мониторинга и анализа Службы исполнения наказания, который оперативно отслеживает обстановку в исправительных учреждениях. Участникам совещания презентовали пилотное внедрение в СИН искусственного интеллекта для улучшения служебно-исполнительской дисциплины, соблюдения прав и свобод обвиняемых и осужденных, а также исключения коррупционных проявлений.