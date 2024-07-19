Иссык-Кульскую мафию не победить

Совсем еще недавно эту самую мафию связывали с именем Камчы Кольбаева и его подопечных. Ту мафию благополучно ликвидировали… Но водится, оказывается, на Иссык-Куле "спрут", ни в чем не уступающий знаменитому Коле-киргизу, а кое в чем даже его превосходящий. Который и в воде не горит, и в иссык-кульских водах не тонет, которого боятся даже отважные кыргызские депутаты…

Не далее как в двадцатых числах июня депутат ЖК Эльдар Сулайманов разработал весьма нужный и своевременный законопроект. Предложил запретить использование на Иссык-Куле так называемых водных мотоциклов (они же скутеры). Не совсем запретить, потому что бывают случаи, когда скутер оказывается очень полезной штукой – если речь идет о чрезвычайной ситуации (например, требуется спасти утопающего). Во всех других целях рассекать вдоль побережья на гидроциклах, согласно законопроекту, строжайше запрещено. Нарушителям грозит штраф от пяти (Ну это совсем несерьезно!) до 20 тысяч сомов.

Наказание слишком мягкое, если учесть, что ежегодно скутеры становятся причиной гибели людей. Летом прошлого года лихач на водном мотоцикле наехал на купавшуюся пару – парня и девушку. Оба купальщика погибли, еще одна девушка пострадала.

Прошлым же летом на пляже возле пансионата "Радуга Вест" случилась массовая драка. При чем здесь скутеры? Так из-за них и случилось побоище. Одни ухари взяли скутер в аренду, залили мотор водой и отказались ремонтировать. Другие ухари (которые хозяева) не придумали ничего лучше, как наброситься на арендаторов с кулаками.

Под скутер попала женщина летом 2018 года… Подобные трагические случаи можно перечислять и перечислять. Но что толку от этого перечисления?!

Еще в 2019 году журналисты устраивали среди кыргызстанцев своеобразный соцопрос: надо ли запретить скутеры и гидроциклы, уродующие иссык-кульскую экологию и практически безнаказанно мимоездом убивающие ни в чем не повинных отдыхающих? Результат опроса красноречив: почти 70 процентов респондентов высказались за однозначный запрет.

Было это, напомним, пять лет назад. А воз (в смысле скутер) и ныне там.

Более того: сотрудники милиции систематически отлавливают скутеровладельцев, чьи воднотранспортные средства находятся в неисправном (практически аварийном) состоянии; у многих отсутствует лицензия на такой вид деятельности, как сдача в аренду водного мотоцикла; арендуют этот "транспорт" все, кому не лень, особенно падки на него безбашенные шестнадцатилетние юнцы…

Их ловят, штрафуют. Запретить не могут.

- Гидроциклы также оказывают негативное влияние на экологию озера, - пояснил свою позицию депутат, - не исключены случаи, когда остатки топлива смешивается с водой. Из-за длительного пребывания гидроциклов на озере создается опасная ситуация для отдыхающих, и нет никаких гарантий, что в наступающем туристическом сезоне не произойдет аварий.

И ведь как воду, простите за каламбур, глядел господин Сулайманов. Нынешнее лето тоже не обошлось без трагедий: на пляже одного из пансионатов в селе Кара-Ой водный скутер под управлением 18-летнего парня снова наехал на купавшегося человека. Пострадавшего 42-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта" Уголовного кодекса. Допустим, дело дойдет до суда, допустим даже, что владелец скутера и юный арендатор понесут наказание (хотя, честно говоря, статьи не те, чтобы наказывать так сурово, как они того заслуживают). И что? Пропадут ли после этого гидроциклы с иссык-кульского побережья? Вряд ли. Они носятся по волнам как заколдованные, как заговоренные. Их запрещают – а они не запрещаются. Их удаляют – а они размножаются в геометрической прогрессии.

Наземный транспорт тоже совершает аварии. Машины и мотоциклы тоже, бывает, сбивают людей; бывает, и со смертельным исходом. Но у пешеходов хотя бы есть тротуар, где можно спрятаться от дорожных лихачей. У мирных бесскутерных отдыхающих на пляже такого убежища нет. Их владельцы скутеров вроде бы вообще за людей не считают. Гоняют не глядя, кто не успел увернуться – пеняй, дескать, на себя.

Ситуация: человек едет на Иссык-Куль, платит деньги (подчас немалые) за возможность поплескаться в воде. И вынужден вместо этого опасливо просиживать на пляже. В воду зайти невозможно – вдоль берега взад-вперед на огромной скорости – часто на неисправных гидроциклах - носятся те, кто ставит свою персону выше всех окружающих. Да еще и масляные пятна в воде плавают…

Как же предложенный законопроект? Предложили, поговорили и забыли? Или наши депутаты на Иссык-Куль отдыхать не ездят? Или питают необъяснимую любовь к потенциальным убийцам-скутеристам?

А может, испугались, осознав: скутерная мафия – это вам не кольбаевская, она по-настоящему бессмертна?