Качество образовательных программ КНУ подтверждено независимой оценкой

Качество образования в условиях рыночной экономики является одним из приоритетных направлений современного реформирования и модернизации образовательной системы в Кыргызской Республике. Поэтому в нашей стране так уделяется внимание созданию вузов инновационного типа.

За последние годы в результате проводимых систематических реформ, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына (КНУ) стал современным многопрофильным, научно-образовательным, культурно-просветительским учебным заведением, имеющим богатый опыт международного сотрудничества.

В настоящее время КНУ им. Ж.Баласагына, как один из флагманов среди высших учебных заведений страны, приобретает все больший авторитет среди молодежи и становится популярным и известным не только в республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Гарантия качества и независимая оценка качества образовательных программ и вузов давно стали неотъемлемой частью систем высшего образования по всему миру. Для КНУ в период, когда меняются его статус, цели и задачи стратегического развития, международная аккредитация 2024 года стала поворотным событием в жизни вуза.

Международная аккредитация – это процедура оценки и признания образовательных программ на соответствие международным стандартам, проводимая по технологиям, разработанным и признанным международными сетями или ассоциациями в сфере гарантии качества. В этом аспекте важным становится вопрос выбора аккредитующих организациий, которые ведут активную регулярную деятельность, открыты для стейкхолдеров и имеют значительное количество проведенных аккредитационных процедур, а также входят в признанные международные сети агентств гарантии качества (например, INQAAHE, APQN) и признанные зарубежные реестры (например, APQR).

Руководствуясь высокими требованиями со стороны КНУ к агентствам для прохождения международной аккредитации, было принято решение проходить независимую экспертизу в Национальном центре профессионально-общественной аккредитации Российской Федерации совместно с Независимым аккредитационным агентством "БИЛИМ–СТАНДАРТ" Кыргызской Республики. При выборе агентства брались в расчет деятельность как в нашей стране, так и за рубежом, открытость и доступность информации для широкой общественности, опыт работы в сфере аккредитации образовательных программ и учреждений более 10 лет, высокая профессиональная репутация и членство в международных сетях агентств гарантии качества.

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации РФ и независимое аккредитационное агентство "БИЛИМ–СТАНДАРТ" являются полноправными членами Международной сети агентств гарантии качества в высшем образовании (INQAAHE), Азиатско-Тихоокеанской сети гарантии качества (APQN) и Евразийской Ассоциации оценки качества образования (EAOKO). Руководитель Нацаккредцентра является Президентом APQN, а ключевые сотрудники "БИЛИМ–СТАНДАРТ" входят в коллегиальные органы зарубежных аккредитационных организаций.

В процедуре совместной аккредитации участвовали шесть магистерских образовательных программ по следующим направлениям:

• 581000 "Маркетинг": образовательная программа "Международный маркетинг и стратегический торговый контроль;

• 540200 "Социальная работа": образовательная программа "Социальная работа";

• 532300 "Китаеведение": образовательные программы "Международное экономические отношения" и "Международное право";

• 710200 "Информационные системы и технологии": образовательная программа "Применение технологий элементов искусственного интеллекта для разработки программных продуктов";

• 710400 "Программная инженерия": образовательная программа "Технологии разработки программного обеспечения";

• 510300 "Информационные технологии": образовательная программа "Информационные технологии".

Внешние экспертные комиссии (ВЭК) состояли из кыргызстанских и российских экспертов, представителей профессионального и студенческого сообществ.

Во время работы ВЭК была проведена общая экскурсия по учебным корпусам Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, где эксперты ознакомились с материально-технической базой, компьютерным парком, корпоративной сетью и библиотечным фондом КНУ.

Для экспертов были проведены также профильные экскурсии, например, они посетили Министерство экономики и коммерции КР, Национальную Академию наук КР, районные управления социального развития Бишкека и так далее.

Результаты независимой оценки двумя агентствами на соответствие международным стандартам показали, что совместная экспертиза образовательных программ и университета в целом способствует их дальнейшему развитию. Программы получили возможность проверить качество на высоком международном уровне и получить рекомендации высококвалифицированных зарубежных экспертов.

И самое главное, результаты такой экспертизы подтверждены:

Национальным аккредитационным агентством "Билим-Стандарт" и зарубежным аккредитационным агентством "Нацаккредцентр" об успешно пройденной международной аккредитации образовательных программ;

Образовательным программам присвоены знаки отличия от Национального центра профессионально-общественной аккредитации Российской Федерации - "Excellent Quality - 5 звезд" и они внесены в Реестр аккредитованных программ Нацаккредцентра.

По итогам совместной международной аккредитации образовательные программы Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына включены в Базу данных аккредитованных образовательных программ и высших учебных заведений Азиатско-Тихоокеанского региона DAQAR, зарегистрированном в Азиатско-Тихоокеанском реестре гарантии качества образования APQR. По состоянию на 1 июня 2024 года в DAQAR размещено 4853 отчетов из 252 образовательных организаций.

База данных DAQAR предоставляет бесплатный и прямой доступ к отчетам по результатам аккредитационных процедур и решениям по аккредитации вузов и образовательных программ для всех заинтересованных сторон:

Студенты могут использовать базу данных в качестве вспомогательного инструмента в выборе образовательной программы или вуза, в котором они хотят учиться.

Для высших учебных заведений база данных может служить ценным инструментом для повышения уровня узнаваемости, конкурентоспособности и международного признания, а также для поиска зарекомендовавших себя только с лучшей стороны вузов-партнеров для разработки и реализации совместных проектов и программ. Для национальных органов власти база данных может послужить источником важной информации о состоянии системы высшего образования и системы гарантии качества в стране. Чем больше вузов и образовательных программ будет представлено в базе данных, тем выше и сильнее будут позиции национальной системы высшего образования в целом.

В заключение можно сказать, что результаты международной аккредитации способствовали признанию гарантии качества КНУ им. Ж. Баласагына, а также повышению осведомленности и доверия к его образовательным программам.

