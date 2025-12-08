Погода
Лионель Месси признан MVP MLS после рекордного сезона за "Интер Майами"

273  0
- Самуэль Деди Ирие
Лионель Месси стал обладателем награды MVP MLS, завершив сезон с рекордными показателями. В текущем сезоне он забил 43 гола и сделал 26 результативных передач, помогая "Интер Майами" завоевать Кубок MLS.

С момента перехода в клуб Месси провёл 88 матчей, забил 77 голов и сделал 42 ассиста, суммарно приняв участие в 119 результативных действиях. Под его руководством "Интер Майами" выиграл Leagues Cup, MLS Supporters" Shield, MLS Eastern Conference Cup и MLS Cup.

Аргентинец продолжает подтверждать статус одного из величайших футболистов современности и главного лидера команды.


футбол
