День бомбардировки юных ленинградцев на станции Лычково сделают Днем памяти

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили назвать Днем памяти всех детей, погибших в годы Великой отечественной войны - 18 июля. В этот день в 1941 году произошла трагедия - на станции Лыково Ленинградской области (ныне Новгородской области) фашистский летчик разбомбил и потом расстреливал детей в нескольких эшелонах, стоящих на путях, с эвакуированными из Ленинграда детьми. Когда дети убегали в ужасе, фашист бил по белым панамкам из пулемета.

На месте трагедии установлен проникновенный до боли памятник, и каждый год там проходит митинг реквием.

В этом году в митинге приняли участие парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга: Любовь Менделеева, Алексей Зинчук и Александр Ржаненков приняли участие в торжественно-траурной церемонии у памятника жертвам трагедии, а также панихиде у братской могилы на Лычковском кладбище в Новгородской области.

Алексей Зинчук зачитал собравшимся обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского:

"Трагедия 18 июля 1941 года, которой исполнилось уже 83 года, не имеет срока давности. В наших сердцах навеки останутся беззащитные ленинградские дети, жизни которых унёс фашистский авианалёт на станцию Лычково. Они стали одними из первых свидетелей всего ужаса и жестокости войны. Зверству нацистов нет и не может быть прощения. Наш долг сегодня – сделать всё, чтобы сохранить правду о героях и жертвах Великой Отечественной. События в Лычково всегда будут одной из самых скорбных страниц в её истории. Отрадно, что в нашей стране есть много неравнодушных людей, трудом которых продолжает жить память о войне. В их числе – жители села Лычково. Благодарю всех, кто поддерживает священную связь времён и поколений. Вечная память погибшим детям!"

Алексей Зинчук также рассказал, что выступил с законодательной инициативой о том, чтобы 18 июля стало официальным общероссийским Днём памяти всех детей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Надо отметить, что памятник погибшим от обстрела Ленинградским детям - заслуга местных жителей Лычкова. И это отдельная история стоической борьбы за правду и сохранения настоящей истории Великой Отечественной войны. И память о преступлениях, которым "Нет срока давности".

Отрывок из книги Дмитрия Филиппова "Битва за Ленинград" дает очень четкое представление о том, что происходило в этот день:

"Восемнадцатого июля погибают дети Ленинграда.

Накануне вечером на станцию Лычково Демянского района Новгородской области прибыл эвакуационный поезд, вывозивший из Ленинграда детей, а также сопровождавших их педагогов и медицинских работников. Всего около двух тысяч человек. На станции поезд отвели на запасной путь, ожидая подхода новых групп детей из Демянска, которые и прибыли во второй половине дня 18 июля. Примерно в эти же часы на соседний путь прибыл санитарный поезд с ранеными красноармейцами. И в этот момент появляется немецкий бомбардировщик".

Вот как вспоминает последствия налета очевидец, а впоследствии писатель Валентин Динабургский:

"Фрагменты детских тел висели на телеграфных проводах, на ветвях деревьев, на кустарниках. Стаи ворон, чуя поживу, с гвалтом кружили над местом трагедии. Солдаты собирали изуродованные тела, быстро начавшие разлагаться под влиянием жары. От смрада тошнило и кружилась голова.

Через пару дней на Лычково нахлынули матери несчастных жертв. Простоволосые, растрепанные, они метались между путей, искореженных взрывами бомб. Они незряче бродили по лесу, не обращая внимания на минные поля, и подрывались на них… Неудивительно, что некоторые тронулись разумом. Меня одна женщина, улыбаясь, спрашивала: не встречал ли я ее Вовочку? Она только сейчас вела его в детсадик и оставила вот здесь… Зрелище страшное: истерики, вопли, обезумевшие глаза, растерянность, безысходность…

"Из вагонов выбегают дети в белых панамках, плачут от ужаса, пытаются спрятаться в поле, не понимая, что белые панамки прекрасно видны с высоты на зеленом фоне. Отбомбившись, летчик делает второй круг. Он видит, что перед ним маленькие дети. Он все прекрасно видит. И продолжает методично расстреливать их из пулемета. Ориентир – белые панамки.

Этот немецкий летчик… Я пытаюсь представить, какой он, как выглядит, о чем думает, злой ли он человек? Или он обычный светловолосый парень, улыбчивый, белозубый, с красивыми и правильными чертами лица, любящий свою мать, пишущий нежные письма жене о том, как уничтожил в течение минуты… не детей, нет, недочеловеческих личинок. Как он рассказывает об этом случае в полку и его друзья, его боевые товарищи Фрицы, Гансы, Густавы весело смеются. Я не знаю, погиб ли этот летчик во время войны или, наоборот, прожил долгую счастливую жизнь, растил детей, нянчил внуков. Но я точно знаю, что советский солдат – самый милосердный солдат в мире. Потому что после Лычково у него появилось полное моральное право уничтожать немцев, как нацию. Но советский солдат не стал этого делать".

Ирина Алексеевна Зимнева помнит хронику тех событий лишь по рассказам старших товарищей. Жизнь ей, трехлетней крохе, спасла кукла – памятный подарок мамы, врученный на перроне перед самым отправлением рокового эшелона. Торчащая из груды детских тел игрушечная рука привлекла внимание тринадцатилетнего лычковского мальчишки Алеши Осокина. Он потянулся за ней, услышал душераздирающий детский плач и понял – здесь лежит живой ребенок. Семья Алеши приняла девочку как родную, но вскоре нашлись родственники и Ирина вернулась обратно в Ленинград, прямиком в кольцо блокады. В 1984 году Ирина Алексеевна вернулась в эти земли – вместе с мужем они купили в соседнем поселке дачу, решили обустроить хозяйство; перво-наперво – построить баньку, для чего и пригласили местного плотника. По завершении работы супруги разговорились с мастером. И вдруг он начинает описывать события того дня: разбомбленный фашистами поезд, кукла, маленькая девочка… Плотником оказался Алексей Осокин", - написал в своей книге "Битва за Ленинград" писатель Сергей Филиппов.

Для жителей Кыргызстана эта тема воспринимается по особенному. Считается, что в Кыргызстан было эвакуировано более 3.5 тысяч детей из блокадного Ленинграда. И если внимательно прочесть воспоминания маленьких блокадников, то почти каждый рассказывал, какой это был для них ужас видеть, как уходит под воду машина с детьми на Ладоге после обстрела фашистов, или как пули фашистского летчика-аса прошивают насквозь деревянные стены эшелона и детские тела. Очень ярко об этом рассказывала блокадница Людмила Воронцова из Каракола, которая получила ранения в руку, ногу и плечо. Эти люди, чудом выжившие в таких вот атаках, долгие годы жили среди нас. Материалы с ее воспоминаниями сохранены в проекте vb.kg и поискового движения Кыргызстана "Моя история о войне".

Безусловно общественные организации Кыргызстана должны поддержать такую инициативу Санкт-Петербурга.