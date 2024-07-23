Поисковики ищут родных воинов из Кыргызстана, похороненных в Череповце

"Ищу родных солдат из Кыргызстана, захороненных в Череповце", - так озаглавлен пост в социальных сетях со списком воинов из Киргизской ССР, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в этом городе Вологодской области. По словам представителей поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", нужно найти родственников для того, чтобы можно было попросить внести фамилии наших бойцов на памятник на братском захоронении. По документам они пока значатся как не увековеченные.

Наши поисковики рассказали, что к ним обратилась племянница красноармейца Исмаила Тилебалиева, которая попросила помочь с уточнением места захоронения. Она пояснила, что мама дала ей поручение побывать на могиле ее брата, который не пришел с войны. Сама она поехать раньше не сумела..

"Мы уточнили по документам данные на нашего воина-земляка Исмаила Тилебалиева (по документам Память народа ИЗмаила ТилеВалиева), действительно такой солдат значится захороненным, но почему-то по дополнительным спискам горвоенкомата, а в другом документе указано что он проходит как не увековеченный. Надо пояснить, что Череповец Вологодской области - город госпиталей, тыловой, принимавший множество раненных, в том числе с Ленинградского фронта всю войну. 31-й госпиталь указывают местом дислокации города Череповец. И, увы, не всех раненных и больных удавалось спасти. А ведь многие - защитники Ленинграда, эвакуированные из блокадного города. При изучении других документов, публикаций, выяснилось, что на том братском кладбище, где упокоился наш земляк, похоронено по разным источникам от 3 до 6 тысяч умерших в госпиталях.

В интернет-сетях статей о долгой истории разработки и создания памятника на этом братском кладбище, но почему ни на одном фото мы не обнаружили плит с именами и фамилиями умерших от ран фронтовиков.

И эта беда для родственников погибших, ведь приходя на место захоронения, все хотят увидеть фамилию и имя своего близкого человека. По себе знаю, как это горько приехать издалека и не найти дорогое имя. В свое время столкнулась с этим, когда приехала на братское кладбище города Калуги, а имени своего деда, старшего лейтенанта Шмакова Михаила Федоровича - отца мамы - не обнаружила. Оказалось, что при реставрации его потеряли, как и еще несколько человек. И надо было побороться, чтобы имя деда снова вернулось в строй. А в нашем случае фамилии солдат и в проекте комплекса не было", - сказала она.

И этой боли родственников погибших воинов, побывавших на братском кладбище в Череповце и не нашедших имен своих родных солдат, посвящено стихотворение Зинаиды Кузнецовой. Его передают друг друг другу все, кто сталкивается с этой проблемой.

Я БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

В вологодских лесах эшелон разбомбили.

Мы спешили на фронт, чтоб с врагами сражаться.

В двух соседних вагонах товарищи были.

Все убиты. А им, как и мне, девятнадцать.

Мы блуждали в лесу по февральским метелям.

Мы дорогу искали в мороз минус тридцать.

Молодые совсем. Умирать не хотели.

Чтоб в пути не уснуть - начинали молиться.

Я не помню, как долго мы шли. И немного

Нас осталось, когда показалась деревня.

Мы идти не могли. Мы ползли . А дорога

К церкви нас привела белокаменной древней.

Я совсем не жилец... Колокольные звоны

За собой увели. Улыбаясь по-детски,

Я домой торопился по травам зелёным...

Нас доставили в госпиталь череповецкий.

Там врачи...У меня отморожены руки,

Жар и бред, пневмония. Печальные строчки.

Истощён организм...Прекращаются муки.

Не спасли. Не успели. Скончался я. Точка.

Номер был у могилы и запись в журнале.

Засекречен архив. Я - без вести пропавший.

Мать с сестрой ничего обо мне не узнали.

Я солдат, на войне неизвестностью ставший.

Много рядом таких же. И судьбы похожи.

А сестрёнке спасибо за память от брата.

А ещё интернету , племянницам тоже:

Отыскали меня. Бог судья виноватым.

Навестили. Земли привозили родимой,

И сто грамм, и гвоздики., а лучше б ромашки.

(Не успел подарить их девчонке любимой...)

Полегчало, что помнят родные о Пашке.

Нас три тысячи с лишним на Мемориале.

Не нашлось здесь на плитах для памяти места.

Мы, солдаты, хотим, чтоб потомки ЧИТАЛИ

Имена и фамилии нас, "неизвестных".

Зинаида Кузнецова

Мы связались с череповецкими поисковиками и попросили уточнить ситуацию. Оказалось, действительно плит с фамилиями умерших в госпиталях по проекту не было предусмотрено. Поэтому и общественники, и поисковики, и все неравнодушные граждане ведут сражение за увековечивание имен умерших от ран солдат уже долгие годы, с момента возведения памятника.

- Мы об этом говорили и писали в 2021 году, даже говорили, вроде администрация должна была приступить к этой работе, но толи не хватило денег, то ли еще по какой причине этого не произошло. Сейчас в сетях запущено голосование, если наберется 500 голосов, то к этой теме опять вернуться. Но мы считаем, что однозначно надо проводить сверку всех источников по всем, кто находился и умер в госпиталях города Череповца, чтобы внести имена на плиты.

Стыдно перед родственниками солдат, умерших от ран и болезней. Они приезжают из разных концов стран бывшего Советского Союза, стоят и плачут. И таблички нельзя поставить с именами как на некоторых сельских мемориалах, и плит с именами нет. Мы просим откликнуться родных воинов Советской Армии, умерших от ран и болезней в госпиталях города Череповца, всех стран бывшего Советского Союза, и поддержать нас. Проверить, значится ли ваш родственник в списках - можно в электронном варианте - у нас есть такая книга Памяти "Застывшие в граните". Посмотрите, если найдете имя своего солдата, обязательно напишите нам, напишите в администрацию города или района. Нам сейчас очень важны отклики родных и земляков. Мы хотим сохранить каждое имя умершего солдата от ран и болезней в городе Череповца. Помогите нам это сделать!.

Представляем ссылку на Книгу Памяти Вологодской области. Список по Череповцу включен в книгу и по нему можно проверить имена.

Также мы публикуем еще один список, собранный череповецкими поисковиками. Но еще раз подчеркнем, он не окончательный.

Списки публикуем с просьбой проверить по своим документам, возможно есть и другие наши земляки, которые там умерли от ран, но нигде не значатся. Пишите на электронную почту Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш": ptahasvet@mail.ru, либо по телефону: +996555-923-603 (ватсап).

1. Кретов Александр Иванович __.__.1920 Место рождения - Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Тюпский р-н, с. Тюп.

Дата и место призыва Киргизская ССР, Пржевальский РВК Последнее место службы 1019 сп, рядовой

Место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, кладбище. умер от ран 19.06.1944 Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, кладбище Госпиталь ЭГ 3738

2. МАМБЕТОВ Маматкам, 1904. Место призыва Нарынский РВК, Киргизская ССР, Тянь-Шаньская обл. Место службы красноармеец 622 стрелковый полк. Место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, Новодеревенское кладбищ, умер от ран, 21.02.1944

Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, Новодеревенское кладбище

3. СУЛТАНБЕКОВ Асакам, 1901, призван Киргизская ССР, Джеты-Огузский район село Сару. значится жена Султанбекова М, красноармеец 120 сд 538 сп. Похоронен - Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, умер от болезни, 22.03.1944 Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец Госпиталь ЭГ 1599

4.ЧОТКАРАЕВ Олаибек, родился Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Панфиловский р-н. Чалбаровский с/с,( Чалдоварский?) к/з "Нива". Значится жена - возможно Четыркул- или иначе. Призван Панфиловским РВК. красноармеец 103 сп.

Похоронен Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, кладбище, могила № 54. умер от болезни, 25.01.1945

Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, кладбище, могила № 54 Госпиталь ЭГ 6076

5. ИБРАЕВ Диангас.1916 Призван Нарынский РВК, Киргизская ССР, Тянь-Шаньская обл., Нарынский р-н, красноармеец 804 сп.

Похоронен Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, умер от болезни 03.07.1943 Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец Госпиталь ЭГ 2748

6.ДЖЕНДЕЛЬБАЕВ Имаш, 1922, Место рождения Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., призван Иссык-Кульский РВК, Киргизская ССР, Иссык-Кульская - колхоз Таштан - с.с Каралева??? обл., Иссык-Кульский р-н, сержант 3 к, умер от болезни, 29.07.1945

7. ДЖАНАЛИЕВ Сейтказы, 1923, призван Джумгальским РВК, Киргизская ССР, Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н, красноармеец 72 сд 197 сп, умер от болезни, 14.05.1944. Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец

8. АХМЕТОВ Ишмат, 1915 - место призыва Дубровский??? РВК, Киргизская ССР - -(Н) Кариманский сс школа имени Пушкина, красноармеец 704 ап, умер от болезни 18.06.1943

9. СУЛЕЙМАНКУЛОВ Мурзахмет.1920, призван Караванский РВК, Киргизская ССР, Джалал-Абадская обл., Караванский р-н, рядовой 1084 сп

Дата смерти 17.11.1941 Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, городское кладбище

10. АБРАМОВ Сергей Федорович, 1921, призван Фрунзенским РВК, Киргизской ССР, Фрунзенской обл., г. Фрунзе, мл. лейтенант 60 мото сп

Дата смерти 11.01.1942

Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец, городское кладбище

11. ТАХТОМЕДОВ Юсуп, 1912, призван Узгенский РВК, Киргизская ССР, Ошская обл., Узгенский р-н, красноармеец 754 гв., умер от болезни

21.01.1944

Первичное место захоронения Вологодская обл., Череповецкий р-н, г. Череповец