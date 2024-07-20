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Назначен новый представитель ФАО в Кыргызской Республике

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- Светлана Лаптева
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Представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Бишкеке возглавил Олег Гучгельдыев, который с сегодняшнего дня приступил к своим обязанностям в качестве Представителя ФАО в Кыргызстане.

Олег Гучгельдыев, высокопрофессиональный специалист с большим опытом работы в таких сферах, как изменение климата, экологическое стратегическое планирование и сохранение биоразнообразия. Свою работу в ФАО он начал в 2016 году в качестве регионального координатора по разработке крупномасштабного проекта по устойчивому управлению земельными ресурсами для стран Центральной Азии и Турции. С 2018 года он являлся Представителем ФАО в Таджикистане.

До прихода в ФАО Олег Гучгельдыев, гражданин Туркменистана, работал с различными международными финансовыми институтами и агентствами развития, включая Всемирный банк, Программу развития Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Германское агентство международного сотрудничества и Программу технической помощи Европейского союза Содружеству Независимых Государств.

Он имеет большой опыт работы в Центральной Азии и в регионе Каспийского моря. В его техническую компетенцию входят вопросы, связанные с экономической оценкой экосистемных услуг, наращиванием потенциала, стратегическим планированием и развитием сельского хозяйства. Олег Гучгельдыев имеет степень магистра в области управления государственной экономикой.

Сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана, на его долю приходится около 10 процентов валового внутреннего продукта, кроме этого в нем занято почти 30 процентов рабочей силы страны.

Деятельность ФАО в Кыргызстане, среди прочего, направлена ​​на поддержку усилий страны в борьбе с саранчой, развитие форелевого сектора, качественную оценку воздействия стихийных бедствий на сельское хозяйство, реализацию подхода "Единое здоровье", а также на восстановление земель и укрепление комплексного управления водными ресурсами. С прошлого года эта центральноазиатская страна участвует в глобальной Инициативе ФАО "Одна страна – один приоритетный продукт" (OCОП), которая помогает нарастить производство и сбыт грецких орехов, а также в Инициативе Цифровых Деревень, в рамках которой, в трех селах на востоке Кыргызстана были установлены интеллектуальные датчики учета воды для улучшения управления водными ресурсами и обеспечения ее справедливого распределения среди фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/438424
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