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При получении взяток задержаны нотариусы Араванского и Алайского районов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР возбуждены уголовные дела в отношении нотариусов Государственной нотариальной конторы Араванского и Алайского районов Ошской области Б.Г.Ш. и И.Л.Ж., которые путем искусственного осложнения процесса нотариальных действий вымогали денежные средства при оформлении нотариальных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденных уголовных дел 10 мая и 17 июля 2024 года при получении взятки и поборе денежных средств с обратившихся лиц, последние были задержаны.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/438427
Теги:
Алайский район, Араванский район, задержание, нотариус, Кыргызстан, ГКНБ
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