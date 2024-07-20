В Кыргызстане применят опыт Франции по управлению водными ресурсами

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев встретился с заместителем главы миссии посольства Швейцарии Андресом Мюллером.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза, стороны провели встречу, чтобы обсудить и согласовать совместную инициативу, направленную на усиление функций Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по разработке водной политики. Особое внимание было уделено проекту "Разрешительная система водопользования в Кыргызской Республике".

Стратегическая цель проекта заключается в совершенствовании регулирования водопользования в стране с применением опыта Франции по управлению водными ресурсами на бассейновом уровне, которая обеспечит более эффективное управление водными ресурсами.

По итогам встречи стороны договорились об ускорении подписания соглашения между Службой водных ресурсов КР и Швейцарским агентством регионального сотрудничества.