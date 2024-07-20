Погода
$ 84.30 - 85.20
€ 91.60 - 92.60

В Кыргызстане применят опыт Франции по управлению водными ресурсами

190  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев встретился с заместителем главы миссии посольства Швейцарии Андресом Мюллером.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза, стороны провели встречу, чтобы обсудить и согласовать совместную инициативу, направленную на усиление функций Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики по разработке водной политики. Особое внимание было уделено проекту "Разрешительная система водопользования в Кыргызской Республике".

Стратегическая цель проекта заключается в совершенствовании регулирования водопользования в стране с применением опыта Франции по управлению водными ресурсами на бассейновом уровне, которая обеспечит более эффективное управление водными ресурсами.

По итогам встречи стороны договорились об ускорении подписания соглашения между Службой водных ресурсов КР и Швейцарским агентством регионального сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438432
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  