В Кыргызстане ремонт и очистку провели на 528 км каналов

По данным пресс-службы Минводсельхоза КР, на 19 июля 2024 года структурными подразделениями Службы водных ресурсов произведен ремонт, бетонирование и механизированная очистка межхозяйственных каналов протяженностью 528,8 км каналов, 527 гидротехнических сооружений, 195 гидрометрических постов, 114 насосных станций, 210 насосных агрегатов, замена 18 насосных агрегатов и очистке 10 аккумулирующих сооружений (4 бассейнов суточного и 3 декадного регулирования, 3 водохранилища) и 59,6 км коллекторно-дренажной сети.

Согласно план-графика подготовки к поливному сезону 2024 года основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов завершены к 10 апреля 2024 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2024 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области. В настоящее время поливная вода подается согласно заявкам водопользователей.