Как идет развитие водородной энергетики в Узбекистане

В мире, где потребность в устойчивых источниках энергии становится все более критичной, водород восходит как перспективное топливо, способное трансформировать зеленую энергетику. Водородная энергетика представляет собой инновационный и экологически чистый подход к производству, хранению и использованию энергии, обещая перейти от зависимости от ископаемых ресурсов к устойчивым, возобновляемым источникам.

В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты водородной энергетики, рассмотрим как Узбекистан развивает водородную энергетику и узнаем правда ли, что в Узбекистане начнут производить машины на водородном топливе.

Как вырабатывается водород?

Основной идеей водородной энергетики является использование водорода как чистого, универсального источника энергии, который может быть получен из различных источников и использован с минимальным воздействием на окружающую среду.

Несмотря на то, что водорода во Вселенной очень много, на Земле в чистом виде его почти не найти и приходится отделять его от других элементов разными физико-химическими способами, один, из которых давно практикуемый метод электролиза.

Это когда в стакан с питьевой воды с содой опускают два электрода, на которые подают напряжение, начиная от одного и восьми вольта и на том электроде, где подаётся плюс выделяется кислород, а на том, что минус водород. Этот метод выгодно использовать в период, когда светит очень много солнца. Возобновляемые источники энергии дают переизбыток энергии, которые можно использовать для процесса электролиза.

Краткая история водородной энергетики…

Учёные ещё в начале XX века поверили в водород и начали его использовать. Например, дирижабли поднимались в воздух за счёт водорода, но после аварии дирижабля Гинденбурга в Америке в 1936 году водород всех напугал и от него начали отказываться, как от крайне взрывоопасного топлива.

В 1940е годы в блокадном Ленинграде получилось 500 машин перевести на водородное топливо. В 1960х годах водород начали использовать как компонент топлива в космонавтике и именно это помогло людям долететь до Луны. А в 1970е во время мощного нефтяного кризиса учёные всерьёз задумались о водородном топливе как о ключевом энергоносителе будущего. Всё это время водород оставался второстепенным в энергетике, но как реактив прижился в промышленности, с помощью него делают удобрения гидрируют растительные масла и многое другое.

Сегодня многие страны вновь оказались в ситуации энергетического кризиса, а также в условиях снижения выбросов до 2040 года и в этот раз водород действительно может помочь спасти от энергетической и экологической катастрофы.

Например, Еврокомиссия (ЕК) согласовала проект 13 стран Евросоюза по развитию инфраструктуры водородного топлива, на которой будет выделено до 5,2 миллиарда евро государственных средств, говорится в релизе ЕК.

Проект под названием "IPCEI Hy2Use" был совместно подготовлен и предоставлен на рассмотрение Еврокомиссии тринадцатью государствами-членами ЕС: Австрией, Бельгией, Данией, Финляндией, Францией, Грецией, Италией, Нидерландами, Польшей, Португалией, Словакией, Испанией и Швецией.

В частности, речь идёт о помощи в создании "крупномасштабных электролизеров и транспортной инфраструктуры для производства, хранения и транспортировки возобновляемого и низкоуглеродистого водорода".

По оценкам отраслевой группы Hydrogen Council, к 2050 г. 22% мировой энергии можно будет получать за счет водорода.

Водород является критически важным элементом в сокращении выбросов углерода, потому что он решает проблему, которую не решают солнечные батареи и ветряные турбины. Он горюч, поэтому может питать двигатели и заменять ископаемый топливный газ, используемый для производства тепла.

Как Узбекистан развивает водородную энергетику?

В Стратегии развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год особое внимание уделяется активному развитию водородной энергетики в стране.

В частности, предусматривается утверждение Программы научных исследований по созданию технологий производства, хранения и транспортировки водородной энергии до мая 2022 года, с общим бюджетом в размере 10 млрд сумов.

Это включает в себя следующие мероприятия:

– в 2023-2024 годах планируется разработка новых технологий (включая адсорберы для хранения водорода, металлогидридные носители, нанокатализаторы для производства водорода и электролиза на базе солнечной энергии) через реализацию научно-исследовательских проектов в области материалов и технологий водородной энергетики.

– в течение 2022-2024 годов планируется организация научных стажировок для 20 молодых ученых и специалистов в ведущих международных научных центрах и университетах, специализирующихся в области водородной энергетики.

Где используется водородное топливо?

Водородное топливо используется в различных транспортных средствах, включая автомобили, корабли и даже самолеты. Водород может использоваться как в двигателях внутреннего сгорания, так и в газотурбинных двигателях. Также водородное топливо может использоваться в промышленности и для отопления домохозяйств.

Подобно батареям, водород может использоваться как форма хранения энергии, а также для атомно-водородной сварки, в пищевой промышленности, в химической промышленности, и даже в качестве ракетного топлива.

Количество водородных заправочных станций для автотранспорта в мире по состоянию на 2022 г. по странам

Водородное топливо является экологически чистым видом моторного топлива, поэтому его перспективы очевидны.