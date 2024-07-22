Погода
$ 84.33 - 85.20
€ 91.62 - 92.62

Как идет развитие водородной энергетики в Узбекистане

40  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мире, где потребность в устойчивых источниках энергии становится все более критичной, водород восходит как перспективное топливо, способное трансформировать зеленую энергетику. Водородная энергетика представляет собой инновационный и экологически чистый подход к производству, хранению и использованию энергии, обещая перейти от зависимости от ископаемых ресурсов к устойчивым, возобновляемым источникам.

В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты водородной энергетики, рассмотрим как Узбекистан развивает водородную энергетику и узнаем правда ли, что в Узбекистане начнут производить машины на водородном топливе.

Как вырабатывается водород?

Основной идеей водородной энергетики является использование водорода как чистого, универсального источника энергии, который может быть получен из различных источников и использован с минимальным воздействием на окружающую среду.

Несмотря на то, что водорода во Вселенной очень много, на Земле в чистом виде его почти не найти и приходится отделять его от других элементов разными физико-химическими способами, один, из которых давно практикуемый метод электролиза.

Это когда в стакан с питьевой воды с содой опускают два электрода, на которые подают напряжение, начиная от одного и восьми вольта и на том электроде, где подаётся плюс выделяется кислород, а на том, что минус водород. Этот метод выгодно использовать в период, когда светит очень много солнца. Возобновляемые источники энергии дают переизбыток энергии, которые можно использовать для процесса электролиза.

Краткая история водородной энергетики…

Учёные ещё в начале XX века поверили в водород и начали его использовать. Например, дирижабли поднимались в воздух за счёт водорода, но после аварии дирижабля Гинденбурга в Америке в 1936 году водород всех напугал и от него начали отказываться, как от крайне взрывоопасного топлива.

В 1940е годы в блокадном Ленинграде получилось 500 машин перевести на водородное топливо. В 1960х годах водород начали использовать как компонент топлива в космонавтике и именно это помогло людям долететь до Луны. А в 1970е во время мощного нефтяного кризиса учёные всерьёз задумались о водородном топливе как о ключевом энергоносителе будущего. Всё это время водород оставался второстепенным в энергетике, но как реактив прижился в промышленности, с помощью него делают удобрения гидрируют растительные масла и многое другое.

Сегодня многие страны вновь оказались в ситуации энергетического кризиса, а также в условиях снижения выбросов до 2040 года и в этот раз водород действительно может помочь спасти от энергетической и экологической катастрофы.

Например, Еврокомиссия (ЕК) согласовала проект 13 стран Евросоюза по развитию инфраструктуры водородного топлива, на которой будет выделено до 5,2 миллиарда евро государственных средств, говорится в релизе ЕК.

Проект под названием "IPCEI Hy2Use" был совместно подготовлен и предоставлен на рассмотрение Еврокомиссии тринадцатью государствами-членами ЕС: Австрией, Бельгией, Данией, Финляндией, Францией, Грецией, Италией, Нидерландами, Польшей, Португалией, Словакией, Испанией и Швецией.

В частности, речь идёт о помощи в создании "крупномасштабных электролизеров и транспортной инфраструктуры для производства, хранения и транспортировки возобновляемого и низкоуглеродистого водорода".

По оценкам отраслевой группы Hydrogen Council, к 2050 г. 22% мировой энергии можно будет получать за счет водорода.

Водород является критически важным элементом в сокращении выбросов углерода, потому что он решает проблему, которую не решают солнечные батареи и ветряные турбины. Он горюч, поэтому может питать двигатели и заменять ископаемый топливный газ, используемый для производства тепла.

Как Узбекистан развивает водородную энергетику?

В Стратегии развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год особое внимание уделяется активному развитию водородной энергетики в стране.

В частности, предусматривается утверждение Программы научных исследований по созданию технологий производства, хранения и транспортировки водородной энергии до мая 2022 года, с общим бюджетом в размере 10 млрд сумов.

Это включает в себя следующие мероприятия:

– в 2023-2024 годах планируется разработка новых технологий (включая адсорберы для хранения водорода, металлогидридные носители, нанокатализаторы для производства водорода и электролиза на базе солнечной энергии) через реализацию научно-исследовательских проектов в области материалов и технологий водородной энергетики.

– в течение 2022-2024 годов планируется организация научных стажировок для 20 молодых ученых и специалистов в ведущих международных научных центрах и университетах, специализирующихся в области водородной энергетики.

Где используется водородное топливо?

Водородное топливо используется в различных транспортных средствах, включая автомобили, корабли и даже самолеты. Водород может использоваться как в двигателях внутреннего сгорания, так и в газотурбинных двигателях. Также водородное топливо может использоваться в промышленности и для отопления домохозяйств.

Подобно батареям, водород может использоваться как форма хранения энергии, а также для атомно-водородной сварки, в пищевой промышленности, в химической промышленности, и даже в качестве ракетного топлива.

Количество водородных заправочных станций для автотранспорта в мире по состоянию на 2022 г. по странам

Водородное топливо является экологически чистым видом моторного топлива, поэтому его перспективы очевидны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438434
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  