В Бишкеке собираются снести здание бывшего Музея боевой славы имени Ивана Панфилова. Оно уже исключено из списка историко-культурных и архитектурных памятников, сообщили в Минкультуры КР.

Данная информация вызвала негативную реакцию общественных сил, выступающих против деградации отношений России и Кыргызстана. В социальных сетях появилось немало комментариев, указывающих на наличие в республике влиятельных сил, готовых предложить новый – прозападный – вектор развития страны, пишет издание Asia-today.news.

Снос музея, посвящённого русскому генералу Ивану Панфилову, герою обороны Москвы в 1941 году, означал бы сигнал о потере Бишкеком интереса к сохранению общей исторической памяти постсоветских государств. Пользователи также посчитали символичным тот факт, что подготовленный к уничтожению музей расположен на улице с названием Московская.

Впрочем, власти Кыргызстана не видят в запланированном мероприятии никаких подводных камней. В министерстве культуры республики рассказали, что в 2015 году провели обследование и выяснили, что здание классифицируется как несейсмостойкое, поэтому его дальнейшая эксплуатация небезопасна. Предполагается, что на месте музея появится другое, более современное, строение. Но будет ли в нём восстановлена музейная экспозиция, рассказывающая о советском командире и 28 героях-панфиловцах, пока неясно.

С 1991 года в азиатских республиках, получивших независимость после распада СССР, набирает обороты центробежная сила, пытающаяся оторвать эти страны от России. Алфавиты переводятся с кириллицы на латиницу, "языковые патрули" следят за тем, чтобы на госслужбе и в быту местные жители не использовали язык Чехова и Есенина.

После февраля 2022 года данная тенденция усилилась, этому в немалой степени способствовала русофобская компания, развёрнутая американскими и европейскими СМИ. На Западе массово отменялись концерты российских звёзд, запрещалось исполнение шедевров русской классики, бойкоту подвергались выступления спортсменов из РФ. Всё это, конечно, не могло не сказаться на атмосфере отношений Москвы с Бишкеком, Астаной, Ташкентом, Ашхабадом, Душанбе.

"Но сегодня остро встаёт вопрос: насколько охлаждение отношений соответствует интересам бывших "сестёр" по Советскому Союзу? Политики сколь угодно долго могут соревноваться в рассуждениях о "многовекторности" и "равноудалённости", но основная масса граждан стран ЦА продолжает ездить на заработки в Россию, слушать русскую музыку и смотреть русские фильмы. Вековые культурные, родственные, духовные и ментальные связи не так-то просто разорвать в одночасье!", - отмечают авторы статьи.

В Москве раньше других задумались о последствиях. В последние годы российские власти наращивают усилия по возвращению доверия центральноазиатских соседей: стороны обмениваются делегациями, россияне помогают открывать в республиках русские школы, в Россию приглашаются на стажировку талантливые певцы, учёные, режиссёры, управленцы, врачи и так далее. Всё это, как правило, находит отклик, потому что партнёры понимают: реализация антироссийской политики на деле означает торможение развития страны. Падает уровень образования, стагнирует наука, без инвестиций топчется на месте экономика, обесценивается суверенитет. Долго объяснять не надо – Украина у всех перед глазами.

Кстати, очередной разговор на тему возрождающегося взаимодействия может состояться в рамках Международного муниципального форума БРИКС, он пройдет 27-28 августа в Москве. Основная миссия Форума – объединение городов нашей планеты для эффективного обмена успешными практиками управления. Год назад подобное мероприятие собрало весьма представительную аудиторию – более семи тысяч участников из 104 стран мира. Нетрудно предсказать, что нынче особый интерес у гостей вызовут дискуссии в рамках Блока L "Культура. Спорт. Туризм" – они как раз будут посвящены вопросам доступа зарубежных пользователей к шедеврам культурного и научного наследия России.

"Жители Кыргызстана в быту часто используют поговорку: "Настоящий друг проверяется на узкой тропе", ей соответствует русский аналог: "Друг познаётся в беде". Сегодня отношения России и её южных соседей действительно находятся на "узкой тропе" и подвергаются многочисленным рискам. Но у стран родом из СССР, думается, найдётся достаточно мудрости, чтобы поддержать друг друга в нелёгкий час и не дать недругам столкнуть себя с проторенной предками дороги дружбы, сотрудничества и взаимного уважения", - заключают авторы издания.