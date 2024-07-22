Выпускники вузов Кыргызстана пройдут первую Международную школу дипломатии

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) в партнерстве с Центром международных стратегических исследований Дипломатической академии МИД России организует Международную школу дипломатии.

Участниками пилотного образовательного проекта НИИРК станут выпускники ВУЗов стран Центральной Азии по направлению международные отношения и регионоведения. Многие из них продолжают обучение в магистратуре или аспирантуре, а параллельно с обучением приобретают опыт работы в аппаратах управления Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Главная тема обучения Международной школы дипломатии – инициатива президента России Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства. В её основе - содействие построению справедливого полицентричного миропорядка с равноправным и взаимовыгодным экономическим сотрудничеством. Сегодня данные проект поддерживают страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия и другие государства.

Торжественное открытие Международной школы дипломатии состоится 23 июля. В программе предусмотрены: лекции, командные сессии, мастер-классы, интерактивные мастерские от ведущих экспертов в области внешней дипломатии и международных отношений Российской Федерации. Также предусмотрена практическая работа в Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском фонде. В ходе знакомства с работой международного информационного агентства "Россия Сегодня" будут обсуждаться аспекты информационной безопасности.

По завершению обучения учащиеся получат сертификаты Участников.