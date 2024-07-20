Семьям погибших при сходе селей в Оше выделят по 1 млн сомов

Заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в заседании мэрии города Ош, на котором даны поручения по оперативному реагированию на последствия селевых явлений в городе Ош и Ошской области, ускорению работ по эвакуации центрального рынка города Ош в двухмесячный срок для предотвращения стихийных бедствий.

Также поручено:

- ликвидировать все незаконно построенные мосты через реку Ак-Буура;

- рассмотреть ответственность руководителей, выдавших разрешения на незаконное строительство в водно-санитарной зоне реки Ак-Буура;

- выделить по 1 млн сомов семьям 25 граждан, погибших при сходе селей;

- выделить по 1 млн сомов гражданам, чьи дома пострадали от стихийного бедствия и признаны опасными для проживания;

- жителям, чьи дома требуют капитального ремонта, выделить по 500 тыс. сомов;

- выделить по 100 тыс. сомов пострадавшим от стихийного бедствия предпринимателям центрального рынка города Ош.

Кроме того, главам администраций (акимам) районов поручено провести разъяснительную работу по обязательному страхованию жилья для граждан с целью создания условий для возмещения потерь, связанных с повреждением жилья в результате стихийных бедствий.