Специалисты МП "Тазалык" раздают экопакеты для выноса мусора

В городе Бишкек сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" раздают экопакеты для выноса мусора, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С целью оптимизации процесса вывоза мусора и минимизации негативного воздействия на дорожное движение проводятся разъяснительные беседы с горожанами.

Такие меры принимаются в рамках борьбы с пробками на дорогах, которые доставляют неудобства для горожан.

Вывоз мусора в вечернее время помогает снизить вероятность дорожных заторов, а также проводить данную операцию в период минимального движения транспорта.

Напомним, что в целях уменьшения пробок на дорогах и повышения эффективности вывоза твердых бытовых отходов горожанам рекомендовали вывоз мусора после 19:00 часов.