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Специалисты МП "Тазалык" раздают экопакеты для выноса мусора

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В городе Бишкек сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" раздают экопакеты для выноса мусора, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С целью оптимизации процесса вывоза мусора и минимизации негативного воздействия на дорожное движение проводятся разъяснительные беседы с горожанами.

Такие меры принимаются в рамках борьбы с пробками на дорогах, которые доставляют неудобства для горожан.

Вывоз мусора в вечернее время помогает снизить вероятность дорожных заторов, а также проводить данную операцию в период минимального движения транспорта.

Напомним, что в целях уменьшения пробок на дорогах и повышения эффективности вывоза твердых бытовых отходов горожанам рекомендовали вывоз мусора после 19:00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/438448
Теги:
мусор, пробки, Бишкек
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