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Мэрия Бишкека предупреждает, что деревья – не место для рекламы

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В Бишкеке юридические лица все чаще стали самовольно размещать рекламные конструкции на зеленых насаждениях. С ними ведет борьбу муниципальная инспекция мэрии города Бишкек.

По статье 179 части 2 Кодекса КР о правонарушениях выписаны штрафы следующим субъектам:

- ИП И.Б по ул. Московская, 103;

- ОсОО "Маленькая золушка" по Серпуховская, 5;

- ЧП М.Ч.Б. по Патриса Лумумбы, 54б;

- ОсОО "Loona Pars Trade Impex" по Раззакова, 62;

- М.А.У. по ул. Махатма Ганди, 53;

- ОсОО "Острые крылышки" по просп.Ч.Айтматова, 29;

- ОсОО "Асия" по просп. Дэн Сяопина / ул. Корейская.

После протоколов, владельцев металлических вывесок обязывают снять рекламное объявление с деревьев.

Отметим, большинство юрлиц, крепят их прямо к стволам - на саморезы, скобы и крюки, обвешивают кабелями и проводами. С целью привлечения внимания к бизнесу, данные горожане не заботятся о состоянии деревьев.

Уважаемые владельцы бизнеса, горожане! Не причиняйте вред зеленым насаждениям, не нарушайте элементы благоустройства прилегающей территории


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URL: https://www.vb.kg/438449
Теги:
мэрия, Бишкек, деревья
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