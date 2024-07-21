Мэрия Бишкека предупреждает, что деревья – не место для рекламы

В Бишкеке юридические лица все чаще стали самовольно размещать рекламные конструкции на зеленых насаждениях. С ними ведет борьбу муниципальная инспекция мэрии города Бишкек.
По статье 179 части 2 Кодекса КР о правонарушениях выписаны штрафы следующим субъектам:
- ИП И.Б по ул. Московская, 103;
- ОсОО "Маленькая золушка" по Серпуховская, 5;
- ЧП М.Ч.Б. по Патриса Лумумбы, 54б;
- ОсОО "Loona Pars Trade Impex" по Раззакова, 62;
- М.А.У. по ул. Махатма Ганди, 53;
- ОсОО "Острые крылышки" по просп.Ч.Айтматова, 29;
- ОсОО "Асия" по просп. Дэн Сяопина / ул. Корейская.
После протоколов, владельцев металлических вывесок обязывают снять рекламное объявление с деревьев.
Отметим, большинство юрлиц, крепят их прямо к стволам - на саморезы, скобы и крюки, обвешивают кабелями и проводами. С целью привлечения внимания к бизнесу, данные горожане не заботятся о состоянии деревьев.
Уважаемые владельцы бизнеса, горожане! Не причиняйте вред зеленым насаждениям, не нарушайте элементы благоустройства прилегающей территории