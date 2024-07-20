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Дайырбек Орунбеков Тине Канделаки: Ваши обвинения в русофобии беспочвенны

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- Светлана Лаптева
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Глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков ответил на обвинения российской телеведущей Тины Канделаки в русофобии. По его словам, они просто беспочвенны и абсурдны.

"В связи с недавним высказыванием российской телеведущей Тины Канделаки, касающимся сноса здания музея боевой славы им. И. Панфилова в Бишкеке, считаю необходимым внести следующие разъяснения:

Во-первых, решение о сносе было принято после тщательного анализа состояния здания, подтвержденного техническим заключением. Документ фиксирует неудовлетворительное состояние здания, наличие следов пожара, протечек, трещин, а также несоответствие здания сейсмическим нормам. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной. Основным назначением любого здания, в том числе имеющего статус "памятника истории и культуры", является возможность его безопасной эксплуатации.

Во-вторых, Кыргызская Республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах кыргызского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений.

В-третьих, Кыргызстан – многонациональная страна, где русский язык является официальным. Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни.

В-четвертых, увековечивание Панфиловской дивизии – это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы. Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме как историческая память и героический подвиг, лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок.

К исторической памяти следует относится с искренним уважением и особым трепетом, дорожить общей историей.

Заявление о причастности Парламента или руководства страны некорректно и непрофессионально, оскорбляет наше общее прошлое и свидетельствует о не понимании того, какие коренные интересы связывают Кыргызстан и Россию.

Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество.

Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды.

Хотелось бы посоветовать Тине Канделаки перед тем, как публиковать подобные высказывания изучить историю нашей страны, побывать у нас, уверен, что ее мнение изменилось бы на 180 градусов и она больше никогда не позволяла бы себе подобное", - написал Орунбеков.

Отметим, ранее телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале опубликовала пост относительно снова здания музея боевой славы имени И.Панфилова в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/438450
Теги:
музей, Россия, Кыргызстан
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