Мэр Айбек Джунушалиев проверил зоны риска от селевых потоков

Сегодня, 20 июля 2024 года, мэр столицы Айбек Джунушалиев совместно с представителями Управления МЧС по городу Бишкек, а также с городскими службами провел выездное совещание с целью ознакомления с ходом исполнения поручений, ранее данных на заседании штаба по гражданской защите.

"Перед проверкой территории Большого Чуйского канала и реки Аламудун, столичный УМЧС КР дал отчет по ситуации на высокогорных озерах близ города.

Айбек Джунушалиев отметил необходимость постоянного контроля, несмотря на минимальные риски.

Также проинспектировали отдельные участки рек Аламудун, Ала-Арча и БЧК, где из-за ограниченной пропускной способности мостов и пологих берегов возможна угроза потопления близлежащих участков в случае увеличения объема воды.

Айбек Джунушалиев поставил задачу перед соответсвующими службами принять меры для повышения пропускной способности каналов, убрать скопившийся мусор, а также обеспечить укрепление берегов.

Коммунальным службам поручено провести очистку русла рек от деревьев и кустов.

Айбек Джунушалиев посетил и водозабор Орто-Алыш.

По итогам проверки перед соответствующими службами поставлена задача держать на контроле участки, находящиеся в зоне риска и сохранять режим повышенной готовности. Сегодня после обеда был демонтирован аварийный мост на реке Ала-Арча по поручению градоначальника.

Кроме того, поручено проверить законность объектов, находящихся вдоль рек, а также Ленинской администрации провести инвентаризацию земельных участков вдоль реки Ала-Арча.

Цель выезда – проверить все зоны риска на местах, качественно и оперативно предотвратить угрозу потопления частных домов и других объектов.

По информации МЧС КР, до 23 июля 2024 года в республике будет неустойчивая погода, ожидаются локальные ливни.

Телефоны горячей линии УМЧС КР по городу Бишкек: 101 (круглосуточно)

0 (312) 43-29-67

0 (312) 43-91-05".