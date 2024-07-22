Погода
$ 84.33 - 85.20
€ 91.62 - 92.62

Кыргызстан и Узбекистан подписали контракты в сфере сельского хозяйства

135  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан подписан ряд документов. В частности, развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства определяет "Дорожная карта" в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2024-2026 года.

Также в преддверии визита в городе Ташкент прошел бизнес-форум Кыргызстан – Узбекистан с участием деловых кругов обеих стран, в ходе которого были подписаны ряд контрактов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере сельского хозяйства.

1.Контракт между ОсОО "Алайку Органикс" и узбекской компанией "New Effective Way" на 500 тыс. долларов на поставку продукции соков в Узбекистан и Меморандум в рамках дальнейшего сотрудничества на сумму 1,5 млн. долларов США;

2.Контракт между ОсОО "Туран групп" и узбекской компанией "BNB Export Group" на поставку ППУ панелей для холодильных камер для логистического центра на сумму 4,46 млн. долларов США и контракт на совместное производство сэндвич панелей любых сложностей в Кыргызскую Республику;

3.Меморандум между ОсОО "Бай Дыйкан" и узбекской компанией ООО "Узкимёимпэкс" на поставку минеральных удобрений в Кыргызскую Республику;

4.Контракт ОсОО "Белая Река" с узбекской компанией "VODIY – FOOD" на поставку молочной продукции на сумму 16 млн. долларов США.

Подписанные документы направлены на дальнейшее развитие и укрепление торгово-экономических связей между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438455
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  