Кыргызстан и Узбекистан подписали контракты в сфере сельского хозяйства

Ранее в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан подписан ряд документов. В частности, развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства определяет "Дорожная карта" в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2024-2026 года.

Также в преддверии визита в городе Ташкент прошел бизнес-форум Кыргызстан – Узбекистан с участием деловых кругов обеих стран, в ходе которого были подписаны ряд контрактов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере сельского хозяйства.

1.Контракт между ОсОО "Алайку Органикс" и узбекской компанией "New Effective Way" на 500 тыс. долларов на поставку продукции соков в Узбекистан и Меморандум в рамках дальнейшего сотрудничества на сумму 1,5 млн. долларов США;

2.Контракт между ОсОО "Туран групп" и узбекской компанией "BNB Export Group" на поставку ППУ панелей для холодильных камер для логистического центра на сумму 4,46 млн. долларов США и контракт на совместное производство сэндвич панелей любых сложностей в Кыргызскую Республику;

3.Меморандум между ОсОО "Бай Дыйкан" и узбекской компанией ООО "Узкимёимпэкс" на поставку минеральных удобрений в Кыргызскую Республику;

4.Контракт ОсОО "Белая Река" с узбекской компанией "VODIY – FOOD" на поставку молочной продукции на сумму 16 млн. долларов США.

Подписанные документы направлены на дальнейшее развитие и укрепление торгово-экономических связей между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.