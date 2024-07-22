Казахстан и Китай построят станцию на Луне

Активная фаза реализации проекта лунной станции начнется в 2030 году. Подробности корреспонденту LS Джамиле Каримовой озвучил в эксклюзивной беседе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев

Отвечая на вопросы корреспондента, он рассказал, что пока рано говорить о конкретных долях участия, потому что вопрос о создании совместного предприятия еще не рассматривался.

"Мы пока подписали меморандум с китайской стороной. Предполагается, что активная фаза проекта, в том числе строительство, будет проводиться с 2030 по 2035 год. Сама станция будет находиться на Луне либо на орбите. Ее цель – проведение научных исследований. Сейчас решается, в каком виде их проводить – с постоянным присутствием людей на Луне либо с привлечением каких-то роботов и т.д.", – пояснил министр.

Однако сейчас проект находится на самой начальной стадии, поэтому какое-либо финансирование еще не обсуждается, добавил он.

"Мы только подписали меморандум о намерениях, это необязывающий документ, а в будущем все равно потребуются соглашения с более четкими обязательствами. Наши следующие шаги в этом направлении – будем с коллегами с китайской стороны проводить взаимные консультации для выстраивания дорожной карты по данному проекту. Нужно понять, какие решения должны быть приняты, возможно, некоторые НПА нужно изменить. В общем, пытаемся выявлять узкие места и их расширять, чтобы в срок войти в активную фазу", – сообщил глава ведомства.

Министра также спросили, можно ли говорить о том, что в проекте будут применяться в основном китайские технологии.

"Я думаю, нет ограничений. Да, это будет с применением китайских технологий в том числе. Но я думаю, что есть гибкость в этом вопросе", – резюмировал Мадиев.

Источник: lsm.kz