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Президент вручил флаг сборной Кыргызстана, участвующей в Олимпийских играх

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 21 июля, встретился со спортсменами, получившими лицензии на предстоящие ХХХІІІ летние Олимпийские игры, и вручил Государственный флаг капитану сборной команды Кыргызстана Акжолу Махмудову.

Глава государства, выступая перед олимпийцами, отметил, что Олимпиада - это мировое событие, занимающее важное место в истории мирового спорта. Поэтому каждая страна стремится занять только лидирующие позиции и добиться побед.

Садыр Жапаров напомнил, что за годы Независимости наша страна завоевала в общей сложности 7 олимпийских медалей: 3 серебряные и 4 бронзовые. Все эти достижения были на летних Олимпийских играх.

В Сиднее дзюдоист Айдын Смагулов завоевал бронзовую медаль, в Пекине борцы Канат Бегалиев - серебро, Руслан Тюменбаев и Базар Базаргуруев - бронзу.

Совсем недавно на Олимпиаде в Токио Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов завоевали серебро, Мээрим Жуманазарова - бронзу.

Президент констатировал, что на предстоящую летнюю Олимпиаду спортсмены Кыргызстана завоевали 16 лицензий в пяти видах спорта: борьба, дзюдо, плавание, легкая атлетика и бокс.

Как подчеркнул глава государства, большинство лицензий получены в борьбе. Борьба стала нашим главным локомотивом среди олимпийских видов спорта и прославила Кыргызстан на весь мир.

"Сегодня здесь собрались те, кто на протяжении трех лет строго соблюдал дисциплину, упорно тренировался и, наконец, заслужил право защищать честь Кыргызстана. В последние годы у нас в стране подрастает сильное молодое поколение спортсменов. У них впереди большое будущее!", - отметил Садыр Жапаров и выразил благодарность тренерам за их профессионализм и талант в воспитании патриотичных, сильных юношей и девушек, прославляющих Кыргызстан на мировой арене.

Президент акцентировал, что руководство страны хорошо понимает значение спорта в воспитании молодежи в духе патриотизма.

"Поэтому государство вкладывает большие инвестиции в развитие спорта. Процессы, происходящие в спорте, вносят значительный вклад в общее развитие нашей страны. В результате, с каждым годом растет престиж спорта, увеличивается число сторонников здорового образа жизни и болельщиков. Это, конечно, очень хорошее явление! Мы и дальше будем прилагать все усилия для создания всех условий для занятий физической культурой и спортом", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил, что на Олимпийских играх в Токио Кыргызстан был в шаге от золотой медали. С тех пор прошло 3 года. За это время страна расширила свои возможности во всех областях. Укрепилась политическая позиция страны, увеличились экономические возможности, улучшаются условия жизни граждан. Собственными силами реализуются крупные проекты, в том числе строительство спортивной инфраструктуры.

"В 2021 году, встречаясь с вами, я говорил, что наша общая цель - завоевание первых мест и золотых медалей на Олимпиаде 2024 года в Париже. Это были не только мои слова, но и желание, надежда народа. Я думаю, что пришло время оправдать эти надежды. Я твердо верю, что вы завоюете первую золотую медаль в истории независимого Кыргызстана, сделаете подарок к 33-летию Независимости Кыргызстана и 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области", - отметил Президент.

В своей речи Садыр Жапаров подчеркнул, что борьба за олимпийское золото будет напряженной, однако наши спортсмены никогда не сдавались в трудных соревнованиях.

"Наоборот, такие моменты закаляли их, делая еще сильнее и увереннее. Я верю, что вы покажете стойкость, силу, упорство наших предков во главе с Манасом Великодушным, на Олимпийских играх в Париже.

Вы в мыслях и сердцах 7 миллионов кыргызстанцев, вас ждут с победой сотни тысяч соотечественников", - сказал Глава государства и пожелал олимпийцам удачи и решимости в достижении победы.

В завершении мероприятия Президент Садыр Жапаров вручил Государственный флаг Кыргызстана капитану национальной сборной, прославленному борцу Акжолу Махмудову.


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Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Садыр Жапаров, борьба, Олимпийские игры
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