Камчыбек Ташиев: Мы не допустим посягательств на частную собственность

Заместитель рредседателя кабинета министров КР и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью СМИ прокомментировал задержание дочерей покойного депутата Чыныбая Турсунбекова.

-- Появилась информация об аресте дочерей бывшего спикера Чыныбая Турсунбекова. По данным СМИ, одна дочь находится под стражей, другая - под домашним арестом. Некоторые стали говорить, что государство посягает на частную собственность. Насколько правдивы эти слова?

-- Скажу ясно, ни при каких обстоятельствах мы не позволим себе посягательств на частную собственность. Это все осталось в прошлом, сейчас такое не допускается.

Что касается дочерей Чыныбая Турсунбекова... В 2010 году их семья совершила рейдерский захват "Акылинвестбанка", принадлежащий Максиму Бакиеву. Чыныбай Турсунбеков зарегистрировал банк на жену Нуржан Тентимишову и сменил название на "Капитал Банк". С тех пор он работает как "Капитал Банк".

Кроме того, они незаконно приватизировали бывший Бишкекский водочный завод вместе с 1,5 га земли. Его зарегистрировали на младшего брата жены. В то время когда простым людям не могли получить по четыре сотки земли для строительства домов, они захватывали 1,5 га земли и завод в центре Бишкека. Все это я не присваиваю, а возвращаю государству. Например, через Государственную ипотечную компанию мы будем строить дома для людей на 1,5 га территории того же водочного завода. Мы продадим банк и на вырученные деньги построим дома через тот же ГИК.

Другой случай – они незаконно отобрали 18 гектаров земли в Чолпон-Ате и построили пансионат "Акун". И там тоже люди жалуются, что не могут приобрести земли для строительства домов. Они же занимают 18 гектаров земли. Мы не отбираем эту землю, а просто предлагаем оплатить цену участка государству.

Радио "Азаттык" исказил информацию, едва найдя что-то стоящее. Не привыкайте к этому. Сейчас мы живем в такое время, когда люди сами могут взвешивать правдивость информации.

-- Они говорят, что якобы дали вам деньги, чтобы спасти свое незаконно полученное имущество. Что вы на это скажете?

--- Мы также получили такую информацию и начали расследование. Выяснилось, что его сотрудник, проработавший юристом более 10 лет, солгал и выманил у них 5 миллионов долларов, сказав, мол, Ташиев просит деньги. Сейчас этот юрист вместе с мужем задержаны . Идёт следствие. Может, в этом замешаны и другие люди, время покажет.

Такой незаконной деятельностью занимаются дочери Чиныбая Турсунбекова. Мы не будем трогать никакой их законной собственности, такую ​​как мельница, кафе, жилой дом и т. д. Мы просто вернем незаконно нажитое имущество народу!

Ильяз Балташев