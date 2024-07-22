Насколько выгодно строительство железной дороги "ККУ"

На фоне крупных событий, протекающих как в Кыргызстане, так и за рубежом, остался незаметный недавний визит вице-премьера государственного совета Китая Лю Гочжуна в г.Бишкек, от которого экспертное сообщество ожидает дальнейшие решения по "стройке века" железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" (ККУ).

Вопрос о строительстве железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" стал обсуждаться в середине 90-х годов, когда Китай начал строительство железнодорожной магистрали в СУАР и предложил странам Центральной Азии присоединиться к этому проекту.

Предлагалась инициатива слабо изученного проекта строительства железнодорожной линии от Кашгара в китайской провинции Синьцзян до Андижана в Узбекистане через территорию Кыргызстана. Тогда громко заявлялось, что будущая дорога станет т.н. "Нью-Васюки" или сухопутным "Суэцким каналом" и свяжет китайский порт Ляньюньган, расположенный на востоке КНР, с Амстердамом (Нидерланды). Осуществить задуманное рассчитывали за пять лет. Но сроки переносились из года в год.

В Узбекистане и Кыргызстане тоже нет единства мнений о ее необходимости. Одни считают наличие магистрали жизненно важным для развития государства. Ташкент намерен присоединить свои уже имеющие железные сети с Китаем через Кыргызстан. Бишкек опасается усиления экономического влияния со стороны КНР.

Этот грандиозный проект стороны обсуждают около четверти века, но перейти к его реализации пока долго не удавалось из-за расхождения мнений относительно целого ряда вопросов, включая выбор маршрута, ширину колеи и источники финансирования. Каждый из участников старался продвигать наиболее выгодный для себя вариант, что зачастую заводило переговоры в тупик. И хоть недавно в Пекине состоялась официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве в совместном продвижении данного проекта, судьба стальной магистрали остается под вопросом и не исключено, что в конечном итоге идея так и не воплотится в жизнь.

Ранее экс-президент Алмазбек Атамбаев вообще придерживался мнения, что "железка" для государства никаких проблем не решит. В этом свете он делал ставку на развитый в Кыргызстане автодорожный транзит, который приносит неплохие доходы.

Глава Ассоциации перевозчиков Кыргызстана Темирбек Шабданалиев считает, что очень много вокруг этого проекта пустых разговоров, но движения никакого нет. "… почему нет движения? Потому что, это противоречит интересам больших стран. Если мы хотим построить железную дорогу, мы должны получить одобрение от России", - добавил он.

Как отмечают эксперты, Москве это невыгодно, ведь она лишится части транзитных грузов, о чем говорилось с самого начала и окажется в проигрыше.

Здесь же и отметим непростой визит Лю Гочжуна в г.Бишкек, где также идёт согласование нашими властями с китайской стороной проекта строительства железной дороги. На сегодняшний день иностранные специалисты уже подготовили технико-экономическое обоснование, стоит вопрос о поиске инвесторов для осуществления проекта.

Но, насколько выгодно оно нам?

Директор научно-технического центра "Строительство и архитектура" Кыргызского государственного технического университета Раимкул Мендекеев в одном из прошлогодних радиоинтервью оценил стоимость строительства ветки именно на территории Кыргызстана в 1,34 млрд. долларов. "…Для нашей страны - это большая сумма", - заявил Мендекеев.

Но, даже при благополучном исходе уверенности в проекте нет, так как доход такие инвестиции принесут минимум через 30-40 лет, а его размер будет зависеть от количества грузовых и пассажирских перевозок. Это все ляжет на плечи наших детей и внуков.

А Китай, по мнению экспертов, все более настороженно относится к выделению новых многомиллиардных кредитов на инфраструктурные проекты в Центральной Азии. И, как мы понимаем, просто так Пекин больших денег не даст, потребуются гарантии, видимо в виде новых месторождений стратегического сырья. К тому же большого экономического эффекта от этого проекта Поднебесная не видит. Сегодня странам нашего региона объективно нечем заполнить данный маршрут.

Одним из условий при строительстве дороги китайской стороной будет привлечено большое число своих строителей, что в свете последних событий с гражданами Пакистана нет уверенности в безопасности для иностранных инвесторов. На примере с другими китайскими компаниями это, скорее всего, не обойдется без потасовок с местным населением и может наложить серьезный отпечаток в китайско-кыргызских отношениях.

Здесь хотелось бы отметить тот факт, что у местных жителей вызывает беспокойство расширение присутствия Китая в Кыргызстане. Наши граждане предпочли бы видеть больше европейских инвестиций.

Всё больше экспертов ставят под сомнение данный проект и полезность этого проекта. У нас множество других выгодных точек соприкосновения с Китаем и Россией в торговле и бизнесе чтобы вкладывать именно туда инвестиции и силы.