Бакыт Торобаев ознакомился с ситуацией по алтыгану в Суусамыре

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с проблемами, связанными с кустарником алтыгана (карагана) в долине Суусамыр.

Руководитель ведомства дал ряд протокольных поручений руководителям соответствующих государственных служб по решению проблемы. В нем приняли участие представители министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Национальной академии наук и других государственных органов.

На основе плана мероприятий по борьбе с кустарником алтыгана был принят ряд решений, направленных на тщательную работу, недопущение его распространения на пахотные и пастбищные земли, переселение в селеопасные районы и места хранения токсичных отходов.

Также структурным подразделениям министерства поручено переработать кусты алтыгана и проработать производство удобрений и кормов.

Отметим, что данное мероприятие было проведено в рамках исполнения решений, принятых на совещании по борьбе с алтыганой под руководством Председателя Кабинета министров Акылбека Усенбековича Жапарова.

Как известно, за последние годы в Суусамырской долине из 472 тысяч гектаров пастбищных земель на 800 гектарах начал распространяться кустарник алтыгана. На данный момент министерство работает с биологическими и механическими методами по борьбе с кустарником алтыгана.