В Минцифры за 2022 год выявлены нарушения на 979,2 млн сомов

В Министерстве цифрового развития КР и его подведомственных учреждениях за 2022 год выявлены нарушения на 979 244,2 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

"Из этой суммы подлежит возмещению - 122 418,3 тысяч сомов, возмещено - 90 421,5 тысяч сомов.

В том числе по видам нарушений:

1. Нарушения, совершаемые при формировании и рассмотрении проекта бюджета бюджетной системы Кыргызской Республики выявлены на сумму 6 769,2 тысяч сомов;

2. Нарушения и недостатки при исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики и хозяйствующих субъектов с большой долей государственного участия выявлены на сумму 234 276,4 тысяч сомов, подлежит возмещению - 1 181,6 тысяч сомов, возмещено - 463,3 тысяч сомов;

3. Нарушения и недостатки при использовании имущества выявлены на сумму 9 507,4 тысяч сомов, подлежит возмещению - 643,3 тысяч сомов, возмещено – 29,9 тысяч сомов;

4. Нарушения порядка учета и отчетности выявлены на сумму 449 471,4 тысяч сомов, подлежит возмещению - 120 593,4 тысяч сомов, возмещено - 89 928,3 тысяч сомов;

5. Нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере государственных закупок выявлены на сумму 279 219,8 тысяч сомов.

По итогам аудита направлены соответствующие предписания и рекомендации".

Напомним, в 2022 году Министерство цифрового развития КР возглавлял Талантбек Иманов.