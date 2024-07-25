Бакыт Торобаев ознакомился с работой Таласской зональной ветлаборатории

Заместитель Председателя Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с деятельностью Таласской зональной ветеринарной лаборатории в ходе рабочей поездки в Таласскую область.

В состав лаборатории входят четыре отдела. С целью диагностики болезней животных и обеспечения безопасности пищевых продуктов проводятся патологоанатомические, бактериологические, серологические, паразитологические, биохимические и токсикологические исследования.

Всего в лаборатории работают 14 человек. Среди них 6 ветеринарных врачей с высшим образованием, 1 биолог с высшим образованием, 4 ветеринарных лаборанта, 2 ветеринарные медсестры и 1 охранник. Сегодня Центром конкурентоспособности агробизнеса в рамках проекта дополнительного финансирования "Комплексное повышение продуктивности молочной отрасли" для лаборатории приобретено 27 различных оборудований на сумму более 4 миллионов сомов.

Также проектом оказана поддержка в подготовке к международной аккредитации и повышении квалификации сотрудников в Российской Федерации. В настоящее время специалисты лаборатории проходят онлайн-обучение у консультантов, ведется подготовка к аккредитации.