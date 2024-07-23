В Бишкеке стартует ежегодный фестиваль "Оймо-2024"

В музеи ИЗО имени Гапара Айтиева с 24 по 28 июля 2024 года состоится международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо".

На фестивале можно посмотреть ярмарку ремесел, мастер-классы, выставки, этно-фэшн-шоу, эко-акции, посетить конференции, круглые столы, музыкальные программы, а также посетить выставку работ знаменитых и современных художников из Кыргызстана, которые обращаются в своем творчестве к культурному наследию и ремесленным технологиям своих народов.

Организаторами мероприятия являются Общественный Фонд "Ресурсный Центр в Кыргызстане Центрально-азиатской ассоциации в поддержку ремесел - CACSARC-kg" в партнерстве с государственными структурами и общественными организациями КР.

В фестивале примут участие ремесленники, дизайнеры, артисты, предприниматели из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Турции, России, Ирана, Индии, Монголии, Венгрии, Мексики, США, Малайзии, Таиланда, Норвегии, Швеции, Кувейта.

Отметим, что каждый год фестиваль посещают около 70 тысяч гостей.