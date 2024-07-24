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Врачи и пациенты инфекционной больницы просят мэра Бишкека о помощи

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- Светлана Лаптева
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Врачи и пациенты Республиканской инфекционной клинической больницы обратились в vb.kg с просьбой помочь достучаться до ответственных лиц - решить вопрос с обеспечением городским транспортом:

"Мы направляли в мэрию несколько писем с просьбой решить вопрос с транспортом. Еще при прежних мэрах. Инфекционная больница ежедневно принимает около 300 пациентов из Бишкека, Чуйской области, со всей страны. И не у всех граждан есть транспорт, больных детишек несут на руках. а по жаре, по холоду - от основных трасс - это очень далеко. А если ребенок в плохом состоянии? Это получается как-то бесчеловечно. Мы даже фотографии вам сняли для понятности.

Даже такси неохотно едут в наш тупичок. По Льва Толстого - вечная пробка, попробуй пробейся! Только время потеряешь и деньги - так говорят таксисты. А если выписали мамочку с детишками, а зачастую болеет не один малыш, а двое, а то и трое, то пока дождутся машину - сварятся все на солнце. И ни присесть, не спрятаться от солнцt негде. Надо же нам как-то учиться думать про людей.

И если уж говорить о транспорте, то должны как-то продумать сотрудники ГАИ, как въезжать - выезжать со Льва Толстого - нет там ни перехода, ни специального знака , и водители и Скорая и обычные машины сигналят, просят пропустить, а никто дорогу не уступает.

И выстраивается целая очередь из машин, которая сигналит тому первому водителю. которого не пропускают на Льва Толстого, и также со Льва Толстого.

Многие из врачей давно работают в больнице. Мы честно говоря, в свое время очень удивились что прямо на трассе Льва Толстого, да рядом с больницей мэрия разрешила поставить заправку АЗС. Говорят, так удобно водителям. Там уже было возгорание. Вроде обошлось, а если бы и вправду рвануло по полной?

Сейчас в городе все меняют в обеспечении городским транспортом. Мы и врачи, и медсестры, и пациенты боимся, что в этой большой работе забудут про нашу больницу! Раньше мимо ходил троллейбус в одну сторону, в обратную не было. Теперь и троллейбуса нет. Теперь идти или до проспекта Манаса, или до улицы Московской. А многие медсестры, врачи снимают жилье в пригороде, зарплата маленькая, на такси не накатаешься. Да и посетителям больницы неудобно. А шагать приходится очень далеко. И как нам быть?", - заявили они.


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URL: https://www.vb.kg/438490
Теги:
Бишкек, больница
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