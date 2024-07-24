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В Москве задержали гражданина Кыргызстана за нападение с ножом на жену

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- Светлана Лаптева
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В Москве силовики задержали 22-летнего гражданина Кыргызстана, который напал с ножом на жену и нанес ей не менее трех ударов. Об этом "Ленте.ру" сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ. Скоро они приступят к допросу задержанного.

По версии следствия, 22 июля мигрант был с женой около торгового центра на юго-западе Москвы. В какой-то момент у него возникла к ней сильная неприязнь, поэтому иностранец не менее трех раз ударил женщину, а после убежал, испугавшись обративших внимание на происходящее прохожих. Пострадавшая в больнице.

По информации "МК", девушке тоже 22 года. Она также приехала в Москву из Кыргызстана, однако у нее есть российское гражданство.

В сетях распространяется видео, на котором можно увидеть все происходящее.

Ранее в московском районе Свиблово 23-летний мигрант напал на 24-летнюю девушку и несколько раз ударил ее ножом по ноге и в живот из-за того, что она прекратила с ним общение.


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URL: https://www.vb.kg/438491
Теги:
задержание, нападение, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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