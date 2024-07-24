В России мигрант из Кыргызстана задержан по подозрению в эксгибиционизме

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего уроженца Киргизии, сообщает АН "Оперативное прикрытие". В 17:25 в экстренные службы обратилась женщина, сообщившая о драке на перекрестке Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. Выяснилось, что мужчину бил местный житель, перед чьей семилетней дочерью мигрант продемонстрировал половые органы.

Девочка рассказала отцу, что незнакомец продемонстрировал ей гениталии в лесопарке у реки Глухарки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Против подозреваемого также составили протокол о нарушении правил миграционного учета. Он помещен в камеру.

Ранее в городе Выборге Ленинградской области 41-летняя женщина обратилась в полицию из-за развратных действий педофила по отношению к ее детям. Злоумышленник заставил ее детей 11 и 12 лет сняться в обнаженном виде и далее отправить запись ему в мессенджер Telegram.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток. Позже он попросил его преподать урок плавания, но перед этим предложил зайти в кусты.

Источник: news.ru