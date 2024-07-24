Погода
$ 83.95 - 84.50
€ 91.17 - 92.17

В России мигрант из Кыргызстана задержан по подозрению в эксгибиционизме

407  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего уроженца Киргизии, сообщает АН "Оперативное прикрытие". В 17:25 в экстренные службы обратилась женщина, сообщившая о драке на перекрестке Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. Выяснилось, что мужчину бил местный житель, перед чьей семилетней дочерью мигрант продемонстрировал половые органы.

Девочка рассказала отцу, что незнакомец продемонстрировал ей гениталии в лесопарке у реки Глухарки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Против подозреваемого также составили протокол о нарушении правил миграционного учета. Он помещен в камеру.

Ранее в городе Выборге Ленинградской области 41-летняя женщина обратилась в полицию из-за развратных действий педофила по отношению к ее детям. Злоумышленник заставил ее детей 11 и 12 лет сняться в обнаженном виде и далее отправить запись ему в мессенджер Telegram.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток. Позже он попросил его преподать урок плавания, но перед этим предложил зайти в кусты.

Источник: news.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438492
Теги:
задержание, Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  