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Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке планируют передать двум компаниям

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Мэрия Бишкека внесла на рассмотрение в горкенеш проект постановления о приватизации имущественного комплекса "Ипподром "Ак-Кула" методом прямой продажи.

В документе сообщается, что планируется одобрить предложение компаний "ROX Group" и "TNG Global Foundation" о приватизации имущественного комплекса "Ипподром "Ак-Кула" с земельным участком общей площадью 53,61 га методом прямой продажи на условиях, что компании построят за счет собственных средств и безвозмездно передадут в муниципальную собственность города:

- общеобразовательные учреждения в соответствии с условиями договора;

- дошкольные образовательные учреждения в соответствии с условиями договора;

- городские дороги в соответствии с условиями договора;

- парковую зону в соответствии с условиями договора.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438495
Теги:
Бишкек, ипподром
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