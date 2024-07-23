С владельца ЦУМ сняты обвинения в финансировании Камчы Кольбаева

Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева со стороны владельца ЦУМ "Айчурек" Маметова Анвара Ильшатовича прекращено, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ т.н. "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны одного из крупных бизнесменов КР – Маметова (Габбазова) Анвара Ильшатовича.

Однако, 16 июля 2024 года Анвар Маметов прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

По результатом проведенных мероприятий, ранее предъявленные обвинения Анвару Маметову были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено".