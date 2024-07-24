Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев посетил Кировское водохранилище в Таласской области.

Министр ознакомился с объемами поступающей и отводимой воды за текущий летний поливной сезон и дал поручения соответствующим руководителям министерства обеспечить своевременное и бесперебойное проведение полевых работ.

В ходе выездного совещания Торобаев отметил, что водная проблема стала одной из важнейших проблем в мире и сообщил, что исходя из политики президента Садыра Жапарова, особое значение придается проблемам воды, что является приоритетным направлением в министерстве.

Основное назначение Кировского водохранилища – орошение. Наполняемость объема воды составляет 550,0 млн м3. Воду используют Кыргызстан и Казахстан.

С помощью Кировского водохранилища была увеличена подача оросительной воды на 80 тысяч гектаров земель, еще 40 тысяч гектаров были обеспечены оросительной водой.