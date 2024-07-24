Кыргызстанцы посетили научный центр особо опасных инфекций в Алматы

Делегация из Кыргызстана посетила Центральную референтную лабораторию в Алматы. Встреча состоялась по приглашению руководства Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева Министерства здравоохранения РК.

Как отметил эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев (Кыргызстан), в рамках мероприятий Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" по тематике биобезопасности неоднократно обсуждались вопросы, касающиеся размещения вокруг Кыргызстана – в соседних странах – биолабораторий высокого уровня биологической защиты.

- В этих дискуссиях принимали участие, в том числе, специалисты МЗ Казахстана и представители дипломатического корпуса РК. И как итог казахская сторона приняла решение пригласить делегацию из Кыргызстана в составе представителей госорганов и экспертного сообщества для ознакомления с деятельностью ЦРЛ в г. Алматы, - отметил спикер.

В частности речь идет о прошедшей в феврале нынешнего года в Бишкеке международной конференции: "Перспективы сотрудничества стран Центральной Азии в обеспечении биологической безопасности и контроле эпидемиологической ситуации", организованной Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.

Тогда директор ННЦООИ Зауреш Жумадилова и предложила экспертам из Кыргызстана посетить Центр, чтобы посмотреть, чем занимаются его сотрудники и убедиться в том, что в нем не работают военные биологи из США: "Я вас заверяю, что в Казахстане нет американских биолабораторий. Все наши лаборатории казахстанские. Они достаточно открытые, т.е. их можно посетить. Для этого необходимо пройти определенные процедуры аккредитации через уполномоченный орган по обеспечению биобезопасности РК – это Минздрав Казахстана. В нашем институте, как и в других лабораториях, работают только казахстанские специалисты".

В рамках встречи в г. Алматы для кыргызской делегации была проведена экскурсия по Центру им. М. Айкимбаева.

- ЦРЛ в г. Алматы имеет уровень BSL3, и, по словам руководства Центра, это лаборатория самого высокого уровня биологической защиты в Казахстане. Т.е. биолабораторий BSL4 в Казахстане пока нет. Что касается объекта в поселке Гвардейский, о котором много писали в масс-медиа, то казахстанские ученые уверяют, что это будет завод по производству вакцин для профилактики особо опасных заболеваний людей и животных. Соответственно, принимающая сторона категорически опровергла информацию о том, что в Казахстане есть лаборатории военного типа, - рассказал Б. Курамаев.

Он отметил, что встреча прошла в позитивном ключе, и в дальнейшем она поспособствует достижению взаимопонимания по вопросам биобезопасности между Кыргызстаном и Казахстаном.

- На мой взгляд, подобные мероприятия нужно провести и с узбекской, и с таджикской сторонами, где также имеются биолаборатории. Я думаю, это позволит усилить доверие между нашими странами, что положительно скажется на наших взаимоотношениях. Как известно, Кыргызстан совместно с Россией также планирует построить на своей территории лабораторию третьего уровня защиты. Поэтому подобные встречи могут стать еще и хорошей возможностью для обмена опытом в вопросах обеспечения биологической безопасности. Казахстанские коллеги выразили одобрение относительно планов нашей республики по строительству биолаборатории BSL3 совместно с российской стороной, подчеркнув, что это будет важным факторам обеспечения биобезопасности в нашей стране и в регионе в целом, - добавил Б. Курамаев.

В рамках встречи представители ННЦООИ рассказали о многолетней истории центра, а также о его текущей деятельности. Отмечено, что на протяжении более 70 лет ключевой целью деятельности Центра и главным стратегическим направлением работы является обеспечение биологической безопасности Казахстана и снижение уровня воздействия опасных биологических факторов на здоровье населения республики, основанное на научно-обоснованных подходах и принципах современной доказательной медицины.

ЦРЛ была создана на базе Средне-Азиатского научно-исследовательского противочумного института, основанного в 1949 году в г. Алма-Ате, который был крупнейшим методическим, консультативным и научным центром Казахстана и республик Средней Азии.

Строительство Центральной референтной лаборатории было завершено в сентябре 2017 года. Это 4-этажное здание. Все его стены армированы и укреплены балками. Институт сейсмологии ставит строению высший коэффициент сейсмостойкости – 3,3.

Воздушная вентиляция построена по такому принципу, что воздух в кабинетах и лабораториях не пересекается. При необходимости каждое помещение можно изолировать – это закрытая камера, имеющая отдельный выход к системе двойной фильтрации воздуха с HEPA-фильтрами. Водопровод и канализация обязательно обеззараживаются и проверяются специальными датчиками, которые фиксируют кислотность и состав среды. Для биоотходов отдельно от лаборатории установлен инсинератор, в котором при температуре 1 500 градусов уничтожаются материалы, которые могут нести риски для окружающей среды. Рядом с лабораторией установлены два мощных резервных электрогенератора с запасом топлива на месяц.

На первом этаже хранятся все штаммы, собранные специалистами института за 70 лет его существования. Попасть в музей, который представляет собой комплекс из спецоборудования и холодильных установок, без соответствующего допуска невозможно.

Биологическая безопасность первого этажа оборудована по стандартам BSL 3 – это значит, что здесь можно работать с микроорганизмами, опасными для жизни.

Лаборатория построена и оборудована за счёт средств США в рамках программы совместного уменьшения угрозы. Однако проект ЦРЛ, начиная от эскиза, несущих конструкций, экспликации помещений, коммуникаций и системы жизнеобеспечения, прошел полный цикл экспертизы на уровне Государственного архитектурно-строительного комитета г. Алматы, согласован министерствами здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки Республики Казахстан. По завершению строительства в 2018 г. Государственная комиссия МЗ РК приняла объект на государственный баланс.

В 2020 г. американская сторона полностью закончила техническую поддержку и обучение специалистов, и с апреля 2020 года лаборатория полностью финансируется из бюджета республики. Сегодня зарубежные ученые не имеют допуска к лабораториям и вирусам. "Их работа заключалась только в передаче знаний, необходимых для работы с новым оборудованием. Весь процесс подконтролен международным наблюдателям, в том числе российской стороне", - подчеркнули в ЦРЛ.

Сотрудники Центра отметили, что исследования штаммов и вирусов, которые официально признаны особо опасными, в Казахстане проводятся исходя из жизненной необходимости для обеспечения безопасности всей страны, учитывая, что около 40% территории Казахстана занимают природные очаги чумы, в меньшей степени очаги геморрагических лихорадок, туляремии, клещевого энцефалита и других смертоносных инфекций: "Чумы у нас нет именно потому, что мы ведём контроль. Система противочумных станций производит сбор материала, а выявив штамм чумы, уничтожает колонии переносчиков".

Централизованное руководство и управление противочумными филиалами позволяет более оперативно реагировать на биологические угрозы, что на практике подтвердила деятельность Центра в условиях пандемии COVID-19. С первых дней поступления достоверной информации о вспышке этого заболевания в КНР, специалисты ЦРЛ приняли активное и полноценное участие в профилактических и противоэпидемических мероприятиях по обеспечению биобезопасности страны при угрозе и распространении вируса из зарубежных стран.

С 23 января 2020 г. все региональные противочумные филиалы Центра были направлены на усиление территориальных органов здравоохранения. Более 175 специалистов Центра работали на блокпостах городов Астана, Алматы, пограничных санитарно-карантинных пунктах, в лабораторных группах вирусологических лабораторий Национального центра экспертизы.

Ученые принимали активное участие в оперативной разработке противоэпидемических нормативных правовых актов, в частности в подготовке постановлений главного государственного санитарного врача, касающихся алгоритмов работы госпиталей, работы лабораторий, маршрутизации больных COVID-19, режимов и процедур захоронения. Всего в 2020 г. с учетом предложений ученых Центра было принято и введено в действие 11 приказов Министра здравоохранения Казахстана в области профилактики инфекционных заболеваний и мер реагирования на биологические угрозы. Также Центр принял активное участие в подготовке проекта Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности".

По словам ученых ЦРЛ, в 2020 г. Центральная референтная лаборатория реально подтвердила свою значимость и необходимость в системе обеспечения биобезопасности страны. Казахстанскими учеными в течение 5-ти дней с момента получения генетической формулы nCoV-2019 были самостоятельно – без участия иностранных ученых – синтезированы диагностические праймеры на COVID-19. Кроме того Центр активно подключился к разработке вакцин против коронавируса.

Во время экскурсии по Центру специалисты ННЦООИ МЗ РК ответили на вопросы гостей. В частности, было отмечено, что сотрудники Центра им. М. Айкимбаева занимаются прогнозированием эпидемиологической ситуации. Так, согласно их прогнозам, в 2025 году могут происходить вспышки особо опасных заболеваний, однако, каких именно, сказать пока сложно. Между тем в стенах ЦРЛ изучают вирус оспы обезьян и разрабатывают против нее вакцину. При этом специалисты подчеркнули, что эта инфекция вряд ли будет причиной эпидемий, предполагая, что широкое распространение могут получить различные лихорадки.

Также во время экскурсии было озвучено, что в стенах Национального научного центра им. М. Айкимбаева большое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров. На базе продолжает работу международный тренинг-центр по биобезопасности. Преподавательский состав Центра укомплектован ведущими учеными и специалистами. В 2020 г. внедрены и успешно используются дистанционные формы обучения курсантов, с обязательным тестированием и выдачей соответствующих сертификатов.

В этой связи глава делегации из Кыргызстана – замдиректора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР Нурболот Усенбаев отметил, что Кыргызстан крайне заинтересован сотрудничать с Казахстаном в данном направлении.

- Как известно, в рамках соглашения между правительствами Кыргызстана и России на территории нашей республики строится Научный центр изучения инфекционных заболеваний, для работы в котором будут нужны специалисты. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наши кадры прошли обучение, в том числе, на базе ННЦООИ МЗ РК, - отметил спикер.

Кыргызская делегация выразила благодарность за организацию визита, подчеркнула важность вопросов биологической безопасности, подготовки кадров и изучения трансграничных очагов особо опасных инфекций. Также сторонами отмечено, что имеется потенциал для развития деловых отношений, обмена технологиями и опытом.

- Данную встречу мы рассматриваем как усиление двустороннего сотрудничества по линии обеспечения биологической безопасности, тем более, что Кыргызстан и Казахстан имеют общую границу. Отдельно надо отметить, что приглашение делегации из Кыргызстана показывает добрососедское отношение к нашей стране с казахской стороны. Нам показали современную лабораторию, которая является ключевым фактором защиты здоровья граждан и окружающей среды от биологических угроз в Казахстане, - отметила руководитель секретариата Совета по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере Жогорку Кенеша КР Кулира Кубатова.

В свою очередь директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков отметил, что до конца текущего года в Кыргызстане, вероятно, будет принят Закон о биобезопасности. Документ позволит не только регламентировать деятельность госструктур, но и расширит возможности международного сотрудничества республики в данной сфере, благодаря чему между Кыргызстаном и Казахстаном будет сформирована постоянно действующая площадка по обсуждению вопросов биологической безопасности.

- Для Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" тема биобезопасности является ключевой на протяжении всех лет деятельности нашей организации. И мы признательны казахской стороне за возможность установления диалога с официальными лицами Казахстана, которые занимаются данной повесткой в своей стране. Когда в феврале нынешнего года на площадке нашего Центра состоялось мероприятие с участием по Zoom генерального директора ННЦООИ им. М. Айкимбаева, эксперты со стороны Кыргызстана задавали Зауреш Жумадиловой достаточно острые вопросы, которые касались, в том числе, информации в масс-медиа о размещении на территории РК американских биолабораторий. Итогом февральской дискуссии и стала данная поездка, - напомнил эксперт.

Он выразил надежду, что посещение ЦРЛ в г. Алматы кыргызской делегацией, в которую вошли и эксперты ЦЭИ "Ой Ордо", станет первым шагом на пути наращивания усилий стран ОДКБ по противодействию биологическим угрозам.

- Как известно, в этом году Казахстан председательствует в ОДКБ. В следующем году эстафету примет Кыргызстан, который, я думаю, выдвинет определенные инициативы в данной сфере. В этой связи очень важно взаимодействие между странами-участницами Организации не только на уровне официальных лиц, но и на уровне экспертного сообщества. Поэтому, надеюсь, в Бишкеке будут проходить мероприятия по повестке биобезопасности с участием независимых экспертов, средств массовой информации и т.д. Пандемия COVID-19, происхождение которого многие ученые и эксперты не связывают с естественными причинами, а рассматривают как биологическое оружие, показала необходимость наращивания совместных усилий в противодействии такого рода угрозам. Необходимо расширять сотрудничество между Кыргызстаном, Казахстаном, Россией и другими странами ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, чтобы быть готовыми к их отражению, - добавил И. Шестаков.

По итогам визита кыргызская делегация отметила, что уровень сотрудничества в вопросах биобезопасности выходит на новый уровень. Кроме того стороны договорились подготовить конкретные предложения по дальнейшему сотрудничеству и углублению совместной работы в области биологической безопасности.

С казахской стороны было отмечено, в Законе Республики Казахстан "Об обеспечении биобезопасности" отдельная глава посвящена международному сотрудничеству в данной сфере: "Согласно Конвенции о биологическом и токсичном оружии (КБТО) каждая страна должна обозначить свою приверженность открытости и не направленности против других государств, и эту норму мы заложили в своем законодательстве".

На данный момент Казахстан продвигает инициативу о создании Международного агентства биобезопасности, в связи с чем рассчитывает на поддержку со стороны Кыргызстана в продвижении данной инициативы на уровне ООН.

Автор: Ирина Гасникова

Источник: ЦЭИ "Ой Ордо"