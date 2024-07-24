После селей на юге восстановлены 11 межхозяйственных каналов

После паводков, которые произошли 18 июля в Ошской области, восстановлены ирригационные каналы и возобновилась подача поливной воды.

В частности, объекты которые разрушились в результате селевых потоков по Ноокатскому району межхозяйственный канал "Сапарбаев-2", "Кунгой", "Ходжа", "Старый Грей-Шорон";

в Араванском районе межхозяйственные каналы "Найман-Головной", "Мазар-Арык", "Жаны-Арык", "Сандык", "Мечит" и "Араван-Сай";

в Ошском главном водохозяйственном управлении межхозяйственные каналы "Отуз-Адыр" и "Араван-Ак-Буура" были очищены, провелись восстановительные работы и возобновилась подача поливной воды.