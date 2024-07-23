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В Бишкеке планируют ввести туристический сбор с иностранцев

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В Бишкеке планируют ввести туристический сбор за пребывание граждан иностранных государств на территории города. Соответствующий проект постановления мэрия вынесла на общественное обсуждение.

Размер сбора составляет 0,5 расчетного показателя за каждый день пребывания в гостинице, хостеле, кемпинге, туристской базе, гостевом доме, доме отдыха, пансионате и т.д.

Сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания в объекте размещения.

Взимание сбора осуществляется операторами в момент регистрации граждан иностранных государств в объектах размещения при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют граждан иностранных государств о взимаемом сборе за каждые сутки проживания.

Взимание сбора производится в национальной валюте посредством наличных/электронных денег, банковских платежных карт и других платежных инструментов с обязательным применением контрольно-кассовых машин (ККМ) в соответствии с требованиями налогового законодательства КР.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438510
Теги:
мэрия, Бишкек
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