Казахстану готовят крайнюю радикализацию?

На прошлой неделе казахстанскую общественность взбудоражила распространенная в СМИ информация об аресте казахской нацистки Марал Жалеловой. Прозвучавшая из ее уст реплика "Гитлер красавчик", разлетевшаяся по социальным сетям и мессенджерам, в один миг сделала эту особу известной не только в республике, но и за ее пределами. Причем известность эта разноплановая: одни ее заслуженно осудили, другие неистово поддержали. И тем и другим стало интересно, как после этого поведут себя власти. Поскольку тема набирающего обороты нацизма в сегодняшнем Казахстане одна из самых горячих и колючих, пишет издание AsiaToday.

Вдохновленные Украиной

Фраза, о которой ее речь, на данный момент является венцом ее тиктоковых выступлений. Характерно, что до этого она долгое время занималась прямыми откровенными публичными оскорблениями на национальной почве. Причем объектом ее словесной диареи всегда и неизменно были казахстанские русские.

"Если все русские уедут из Казахстана, нам станет легче дышать", "Русские являются мусором в Казахстане" - это все цитаты из ее видеороликов.

Стоит отметить, что правоохранительные органы Казахстана обратили на нее внимание только на прошлой неделе. Несмотря на то, что многие представители казахстанской общественности требовали этого неоднократно, обращаясь посредством видеороликов непосредственно к министру внутренних дел, генеральному прокурору и даже президенту страны.

Между тем, далеко не факт, что Жалелова понесет наказание за то, что творит уже на протяжении нескольких лет. Поскольку в ее защиту тут же поднялось организованное(!) нацистское движение.

По мессенджерам пошли призывы собирать деньги на самых лучших адвокатов. Блогеры нацистского толка стали публиковать обращения к своим подписчикам, с призывами подняться на акции протеста в защиту Марал Жалеловой. То есть, ситуация используется таким образом, чтобы сделать ее узницу совести.

Также одной из целей, которую не скрывают члены общества поддержки Жалеловой, является оказание давления на следствие. В своих прямых эфирах они прямо говорят, что кто-то из них подключил к делу высоких чинов из МВД, которые "поработают со следователем".

Судя по активности, наблюдаемой в интернете, желающих ей помочь оказалось весьма немало. Влияние западных НПО, стимулирующих нацизм в Казахстане по той же самой методичке, что использовалась на Украине, свои результаты возымело. Ведь такого высокого градуса искусственной ненависти по отношению к русским у казахов отродясь не было.

Что характерно, эти люди себя искренне считают самыми трендовыми и остромодными личностями. Они устанавливают себе на аватарки в социальных сетях и везде, где можно флаг Украины, буквально вдохновляясь ее, как они считают, освободительной борьбой, которая, как можно слышать из уст нацистов, борется, в том числе, и за свободу Казахстана.

В их спичах Марал Жалелова выглядит горячей патриоткой, незаслуженно подвергнутой преследованию властей после правдивого высказывания. А протест по поводу ее реплики со стороны казахстанских общественных организаций и отдельных граждан они называют не иначе, как "атакой, устроенной по личному приказу Путина".

Таким образом, нацистские глашатаи фактически поддержали призыв бывшего украинского посла в Астане Петра Врублевского убивать русских людей, в том числе, надо полагать, и тех, кто живет в Казахстане.

Словом, чистой воды экстремизм.

Полезные идиоты

Нет сомнений в том, что те, кто, находясь за кулисами всех этих действий, делают все для разжигания межнациональной розни и насильственной смены власти в Казахстане. А исполнители их воли в республике вряд ли отдают себе отчет в том, во что превратится страна, если все это произойдет. Кстати, некоторые из них уже не мудрствуя лукаво и отбросив все нормы приличия, напрямую призывают начать выгонять всех русских из Казахстана.

Надо сказать, что Марал Жалелова не единственная из казахстанских тиктокеров, призывающих казахстанскую общественность "избавиться от русских". Этим же на постоянно основе занимается Диас Кузаиров, Арман Шураев и многие другие.

Однако это только русскоязычные казахи-нацисты. Что же касается казахоязычных блогеров и СМИ, то тут русофобия льется просто широкой и бурной рекой.

Между тем, и это легко просматривается невооруженным глазом, направляемые и курируемые западными специальными структурами националистические круги Казахстана с началом российско-украинского конфликта многократно усилили свою провокационную антироссийскую деятельность. Очевидно, что все это направлено, в том числе, и на вызов негативной реакции со стороны России и на ухудшение казахстанско-российских взаимоотношений с двух сторон. В идеале это должен быть полный разрыв со всеми вытекающими из этого возможными последствиями. То есть, украинизация Казахстана.

Программы действующих в республике западных НПО по осуществлению этих планов разработаны таким образом, что местным националистам это преподносится под видом формирования и развития национальной идентичности и самоутверждения казахской нации. Иными словами, нацисты Казахстана не подозревают, что являются инструментом в чьих-то очень умелых руках.

"При этом параллель с Украиной здесь видна весьма отчетливо. В этой республике такая работа западными кураторами основательно проводилась с самого начала девяностых. Практически с момента распада СССР туда направлялись деньги для стимулирования бандеризации и нацизма. По признанию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в украинский национализм было вложено $5 млрд. Об этом она открыто заявляла еще в 2014 году. (Заявление можно найти в Сети). Результат этого мы воочию видим сегодня. В том, что творится в Казахстане, прослеживается явный расчет на поднятие резонанса в российских СМИ и вызов негативной реакции российских общественности и политиков. А дальше – больше", - уверяют авторы статьи.

Словом, работа англосаксов по сталкиванию лбами народов по принципу "разделяй и властвуй" никогда не прекращалась. А в последнее время, когда уже достаточно четко виден процесс кардинальной трансформации мироустройства, при котором гегемонии англосаксов приходит конец, они бросили на это все свои силы.

Таким образом, уже ясно, что Казахстану готовят крайнюю радикализацию, многократно усиливая неофициальную, но в то же время массированную антироссийскую пропаганду в республике. А в дальнейшем стоит ожидать прямые провокации межнационального конфликта.

Что же касается властей, то они почему-то реагируют на это ни шатко ни валко.

"Конечно же, не наше дело советовать руководству республики, как себя вести и что делать. Но хотелось бы, чтобы они все-таки прилагали усилия к сохранению межнационального согласия в стране не только на словах. Ведь именно с их попустительства в стране на смену лозунгам о дружбе и братстве народов пришла пропаганда ЛГБТ, однополых браков, тансгендеров и призывы убивать все русское и самих русских. Такой тренд многовекторному Казахстану без сомнений задан "демократичным" Западом. И с этим определенно нужно что-то делать. И чем быстрее, тем лучше. Иначе – катастрофа", - заключает издание.